Urraca I, la gran reina de Galicia que protagonizó el verdadero Juego de Tronos

Cuando las tropas inglesas del corsario Francis Drake asediaron A Coruña en 1589 se toparon con una resistencia feroz encarnada en la figura de María Pita, una mujer que supo transformar el miedo en coraje para defender su hogar. Su heroica gesta quedó grabada en la memoria colectiva de Galicia como el ejemplo supremo de la bravura frente al invasor extranjero. Pero mucho antes de que la heroína coruñesa arrebatara su bandera a un alférez británico, Galicia ya había sido testigo de la furia de otra dama que no dudó en empuñar las armas para proteger lo que era suyo. Fue una soberana que tuvo que luchar contra todos, incluso contra su propia familia, en un tablero de juego donde las piezas eran reinos y las traiciones estaban a la orden del día, demostrando que la realidad histórica puede ser mucho más cruel y fascinante que cualquier temporada de Juego de Tronos. Esta es la historia de la protagonista del reinado más convulso que jamás haya presenciado la Galicia medieval, la primera mujer que se atrevió a gobernar con mano de hierro en un mundo de hombres, la reina Urraca I.

María Pita cargando contra los ingleses. https://es.wikipedia.org

La figura de Urraca I de León emerge en la historia de España como una anomalía fascinante para la mentalidad de su tiempo, ya que se trataba de una mujer que se negaba sistemáticamente a ejercer el papel decorativo que la sociedad feudal reservaba a las damas de la realeza.

Hija del gran Alfonso VI, el conquistador de Toledo, y de Constanza de Borgoña, Urraca forjó su vínculo con el noroeste peninsular al ejercer como Condesa de Galicia junto a su primer esposo, Raimundo de Borgoña, residiendo en estas tierras y gobernándolas durante años.

Jura del rey Alfonso VI en Santa Gadea. https://es.wikipedia.org

Sin embargo, el destino le tenía reservado un trono que nadie esperaba que ocupara, pues la muerte de su hermano Sancho en la batalla de Uclés, en 1108, la convirtió de repente en la heredera universal de un imperio que abarcaba desde el Cantábrico hasta el Tajo, obligándola a asumir un mando militar y político absoluto.

La tragedia de su reinado comenzó paradójicamente con su segundo matrimonio, una unión de conveniencia con Alfonso I de Aragón, apodado el Batallador, un guerrero formidable en el campo de batalla, pero un nefasto marido que despreciaba profundamente a su esposa y cuya presencia provocó el inmediato rechazo de los nobles gallegos.

Galicia se convirtió entonces en el epicentro de una guerra civil brutal, un tablero de ajedrez donde las facciones leales a la reina luchaban contra los partidarios de su propio hijo, el pequeño Alfonso Raimúndez, a quien el conde Pedro Froilaz de Traba protegía y educaba en sus dominios para asegurar sus derechos frente a la intrusión aragonesa del Batallador.

Sepulcro del conde Pedro Froilaz en la Catedral de Santiago de Compostela. https://es.wikipedia.org

Aquello no era una simple disputa familiar, sino una maniobra orquestada por la Casa de Traba, la estirpe más poderosa del noroeste, que veía en el matrimonio de Urraca con el rey de Aragón una letal amenaza para la autonomía gallega.

Pedro Froilaz se adelantó a los acontecimientos y, en un acto de audacia que rozaba la traición, hizo coronar al niño Alfonso Raimúndez como rey de Galicia en la catedral de Santiago en el año 1111, provocando que, para un solo trono, existiesen dos reyes.

Futuro Alfonso VII, hijo de Urraca. https://es.wikipedia.org

De repente, Urraca se encontró con que su propio heredero no era ya un niño al que proteger, sino un rival político ungido con óleos sagrados y una marioneta coronada en manos de una nobleza gallega que prefería gobernar a través de un rey niño dócil antes que someterse a una reina fuerte y a su consorte extranjero.

En medio de este caos se alzaba la gigantesca figura de Diego Xelmírez, el primer arzobispo de Santiago, un hombre cuya ambición política solo era equiparable a la de la propia reina y con quien Urraca mantendría una relación tóxica de alianzas temporales y traiciones constantes para mantener el control del reino.

La tensión entre el poder real y el poder eclesiástico alcanzó su punto de ebullición en el año 1117, cuando Urraca decidió entrar en Santiago de Compostela para negociar una tregua y reafirmar su autoridad sobre una ciudad que se había vuelto ingobernable.

Miniatura gótica de Diego Xelmírez ordenando a dos nuevos caballeros. https://es.wikipedia.org

Lo que debía ser una visita diplomática se transformó en una pesadilla cuando una turba enfurecida de ciudadanos, hartos de los impuestos y la guerra, acorraló a la reina y al obispo dentro de la catedral, prendiendo fuego a las puertas del templo para obligarles a salir.

Las crónicas de la época, como la Historia Compostelana, narran con una mezcla de horror y misógina satisfacción cómo la reina tuvo que salir de la torre de las campanas entre el humo y las llamas, creyendo que podría apaciguar a la multitud con su presencia.

Página de la obra “Historia Compostelana. https://es.wikipedia.org

Pero la ira del pueblo no respetó ni su rango ni su género, y Urraca fue asaltada por la multitud en la plaza ante la iglesia, donde le rasgaron las vestiduras dejándola semidesnuda y la golpearon con piedras y lodo, en un acto de humillación pública sin precedentes.

Aquella reina que había sido ungida por la gracia de Dios se vio arrastrada por el fango, sangrando y vejada, pero demostrando una fortaleza sobrenatural al lograr escapar con vida de aquel linchamiento para jurar una venganza que caería implacable sobre la ciudad rebelde meses después.

No fue este el único episodio de peligro extremo que vivió en Galicia. El sur de la comunidad fue testigo de otro capítulo digno de una novela de aventuras en el castillo de Sobroso, una fortaleza situada en las colinas que dominan el valle del río Tea, cerca de la actual Mondariz, cuando entró en juego su media hermana Teresa, condesa de Portugal, quien lejos de ofrecer su auxilio, olió la sangre de la corona leonesa y se lanzó como una loba a despedazar la herencia de su padre.

Castillo de Sobroso. https://es.wikipedia.org

Devorada por los celos y por una ambición que no conocía límites geográficos, Teresa aprovechó la guerra civil para intentar expandir sus dominios al norte del río Miño, buscando anexionar la Galicia sur a su condado portucalense.

La alianza de Teresa con los nobles gallegos rebeldes no respondía a la lealtad, sino al oportunismo. Mientras Urraca se desangraba luchando en dos frentes, su hermana maniobraba para transformar su condado en un reino independiente, utilizando el conflicto gallego como la cortina de humo perfecta para sus aspiraciones separatistas.

Así fue como, en el castillo de Sobroso, Urraca se vio asediada por las tropas de su propia hermana, Teresa, y los partidarios de su hijo liderados por los Traba, quedando atrapada tras los muros de granito sin posibilidad de recibir refuerzos desde la meseta castellana mientras los suministros se agotaban día tras día.

Castillo de Sobroso. https://www.castelodesobroso.com

La leyenda popular cuenta que la reina logró burlar el cerco escapando a través de un pasadizo subterráneo secreto que conectaba el patio de armas con la orilla del río Tea, huyendo en plena noche para reagrupar a sus tropas leales y lanzar un contraataque sorpresa.

Sea cierta o no la existencia del túnel, la realidad histórica confirma que Urraca consiguió evadirse y recuperar la iniciativa militar, demostrando una y otra vez que poseía un talento innato para la supervivencia y la estrategia, que sus enemigos masculinos subestimaban constantemente.

Teresa de Portugal. https://es.wikipedia.org

Lo más desgarrador de su periplo gallego fue la necesidad de combatir militarmente contra carne de su carne, pues su hijo Alfonso VII, criado por el clan de los Traba, fue utilizado como su estandarte por la nobleza gallega para desafiar la autoridad de su madre y mantener sus privilegios feudales.

Urraca tuvo que soportar la amargura de ver cómo los nobles que debían lealtad a la corona se volvían contra ella, utilizando la figura del niño rey como excusa para desmembrar el reino y socavar su poder, obligándola a comportarse con una dureza implacable para no perder el trono.

A pesar de la violencia, las traiciones de Xelmírez y la hostilidad abierta de gran parte de la aristocracia local, Urraca nunca renunció a Galicia, entendiendo que este territorio era la llave de su corona, el lugar donde residía el poder legitimador del Apóstol Santiago.

León en tiempos de la reina Urraca. https://es.wikipedia.org

Su reinado fue un ejercicio constante de equilibrismo sobre el filo de una espada, gestionando un divorcio escandaloso con el rey de Aragón, sofocando rebeliones nobiliarias y defendiendo las fronteras, todo ello mientras intentaba ser respetada en un mundo de hombres que no aceptaba a una reina.

La reina Urraca. https://es.wikipedia.org

Las crónicas posteriores la castigaron con el apodo de "La Temeraria", juzgando sus acciones con una severidad que nunca se aplicó a los reyes varones, tachándola de mujer licenciosa y ambiciosa por atreverse a ejercer el poder y a vivir su vida personal con libertad.

Sin embargo, una lectura moderna de los hechos nos revela a una gobernante experta y valiente que se negó a ser una marioneta o una simple transmisora de derechos dinásticos, luchando con uñas y dientes para conservar la integridad de su herencia y su propia dignidad personal.

La reina Urraca. https://es.wikipedia.org

Su legado en Galicia es complejo y doloroso, marcado por la guerra civil y la destrucción, pero innegablemente fundamental para entender la configuración política del noroeste peninsular y el ascenso imparable de Compostela como centro de poder europeo.

Urraca I de León falleció en marzo de 1126 en la localidad palentina de Saldaña, lejos de la Galicia que tanto le hizo sufrir, pero dejándonos un título que jamás nadie le ha podido arrebatar, el de haber sido la gran reina de Galicia.

Panteón de reyes de San Isidoro de León, donde fue sepultada la reina Urraca. https://es.wikipedia.org

Iván Fernández Amil escribe cada semana Historias de la Historia en Quincemil. Consigue sus libros en https://www.ivanfernandezamil.com/libros

