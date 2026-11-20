Exposición de David Sims en la Fundación MOP de A Coruña. Carmen G. Mariñas

David Sims huye de lo clásico y redefine la masculinidad en la Fundación MOP de A Coruña

El muelle de Batería ha vuelto a abrir sus puertas para la gran exposición de la temporada de la Fundación MOP. En esta ocasión, el fotógrafo británico David Sims es el protagonista, con una muestra que recorre sus más de 30 años de trayectoria con una carrera marcada por la fotografía de moda pero con una mirada personal que transforma lo ordinario en belleza.

El espacio expositivo recibe al visitante con un gran cartel con el nombre de la exposición y su autor. Con un letrero colorido con el nombre de David Sims, acompañado de la frase The Hamster Becomes the Problem, una flecha invita a entrar en su universo y descubrir quién es ese hamster y cuál es su problema.

Pero para encontrar la respuesta a esta pregunta es necesario hacer un recorrido por sus salas, cada una diferente a la anterior.

Esta misma mañana, tras una bienvenida del propio Sims, que agradeció a la Fundación MOP la oportunidad y que alabó el trabajo de la comisaria de la exposición, Charlotte Cotton —"de alguna manera ha soportado escuchar mis soliloquios", comentó— la visita comenzó de la mano de la propia curadora.

"El reto era crear un set dinámico de experiencias", explicaba ella poco después.

Pese a tratarse de una retrospectiva de los 35 años de trayectoria de Sims, esta exposición no sigue un orden cronológico, sino que lleva al propio visitante a través de distintos escenarios eclécticos que lo convierten en el protagonista.

En la primera zona unas grandes pantallas siguen dando la bienvenida, aunque en esta ocasión no muestran un vídeo sobre el fotógrafo, sino que reflejan algunas de sus obras ante unos carruseles giratorios como los de los parques infantiles.

Exposición de David Sims en la Fundación MOP de A Coruña. Carmen G. Mariñas

A continuación, la primera sala es una gran habitación doble con dos zonas diferenciadas pero que conversan directamente entre sí.

Familiaridad

El visitante atraviesa primero un espacio iluminado con colores más fríos y un techo bajo que puede resultar familiar. "Se trata de una versión más estilizada de un pasillo de instituto", señaló Cotton indicando detalles con los que el público se puede identificar con Sims.

El británico, como todos, sacaba fotografías de su entorno más cercano. La comisaria explicó cómo "todos de adolescentes cogíamos la cámara y sacábamos fotos de nuestros amigos. David no es diferente en ese aspecto".

Exposición de David Sims en la Fundación MOP de A Coruña. Carmen G. Mariñas

Este es el principio pero también el final de la muestra y aquí Cotton hizo una selección de retratos que comienzan con un plano más cerrado, como si se tratase de fotos de un álbum colegial, hasta otras en las que los cuerpos son cada vez más visibles hasta dar la vuelta y reflejar a los modelos por completo.

Otros detalles que unen a Sims y cualquier estudiante de fotografía están en la selección de los marcos, sencillos y con materiales que la propia comisaria definió como "la parte de atrás de un mueble de Ikea" y que "se podría permitir un estudiante para su primera exposición".

"Es algo que ha pasado siempre con el trabajo de David", explicaba Cotton, "porque coge cosas ordinarias y no necesariamente bellas y las transforma en elementos para una fotografía editorial de moda".

También aquí se percibe ya una de las temáticas que atraviesan su trabajo: la fluidez de género.

A lo largo de sus décadas de trayectoria, Sims ha retratado a modelos y a personas corrientes que juegan con estas ideas preconcebidas.

Ellas, además, no son meros maniquíes sino que son parte activa de sus procesos fotográficos.

Un ejemplo es una de las imágenes de Linda Evangelista, en la que aparece silbando y con el pelo en movimiento, en una pose poco habitual para el año en el que se tomó la fotografía, en 1993.

Siguiendo el recorrido, la siguiente sala recuerda a una nave espacial que lleva a un viaje al pasado, a un momento que la comisaria quiso recuperar y en el que Sims era un veinteañero que tuvo la oportunidad de compaginar proyectos creativos con grandes campañas.

El sentido de Sims

La muestra pasa entonces a una pausa que sacude al visitante.

El recorrido llega a una sala presidida por una gran pantalla que muestra hasta 25 minutos de clips que Sims grabó a lo largo de su carrera.

"Son imágenes que abruman pero aportan un sentido a cómo edita y manipula las imágenes y cómo construye a sus personajes", explicó al respecto Cotton.

https://www.instagram.com/quincemil15000/reel/Df9XX3AmY9M/?hl=es

En el margen izquierdo se ve, por fin, la rueda del hámster y, a través de ella la fotografía del animal y una de las más icónicas de esta retrospectiva.

Pero antes de llegar ahí, la comisaria y el fotógrafo proponen dos paradas más.

Exposición de David Sims en la Fundación MOP de A Coruña. Carmen G. Mariñas

En la primera, una sala muy iluminada mantiene los suelos de cemento de la Fundación siguiendo un estilo de galería contemporánea.

En las fotografías, todas ellas de gran tamaño, la modelo Sarah Brown juega con la cámara con distintas poses que dejan entrever distintos aspectos de su personalidad. Observándolas, "el visitante puede sentir que las escenas están sucediendo directamente delante de él, ante su propia cámara, y maravillarse viendo por qué David ama la fotografía de moda".

La siguiente sala sume al público en la oscuridad.

Aquí el protagonista es Lee Armitage, primo del fotógrafo y que modela como una suerte de doble de David Bowie en una serie de imágenes recopiladas en la muestra Bowievirus que se pudo ver en Londres en el 2013 y que ahora se recrea en A Coruña.

Una voz en off del propio Lee narra los paralelismos de su vida y la de David Bowie.

La ternura masculina

La exposición entra aquí en el lado personal del artista.

Al otro lado de la rueda del hámster —que con el movimiento activa la voz de Iggy Pop— se presenta la pregunta que plantea la exposición: ¿Quién es el hámster y cuál es su problema?

"Prefiero que cada uno saque sus conclusiones", respondió la comisaria, que reconoció que "David se ve a sí mismo como el hámster en la rueda, que es su proceso de trabajo incesante y que le ha brindado una vida increíble, pero que supone horas y horas de trabajo en una industria disfuncional y que requiere algo nuevo cada día".

Con esta reflexión, el recorrido llega entonces a otra sala doble que recrea el estilo más clásico de una galería de arte.

Aquí algunos de los fotografiados son familiares del propio Sims.

Por una parte, una de las paredes combina los retratos de su primo a lo largo de los años, algunos editoriales y otros documentales, con dibujos de Lee.

Frente a ella están los "tender boys", una mirada más amable y tierna sobre la masculinidad con dos de los hijos de Sims entre los retratados. Uno de ellos, Ned, es el protagonista de un vídeo grabado con un iPhone y que se expone a una altura baja para provocar "una mirada más afectiva".

Sin embargo, la imagen que más llama la atención de la sala es la del Golden boy, un retrato que parece un cuadro y muestra a Kip, hijo de David Sims y fallecido a los 18 años por una leucemia.

"Con ella captura todo el amor y la ternura que también se percibe en el resto de la sala", comentó Cotton.

Exposición de David Sims en la Fundación MOP de A Coruña. Carmen G. Mariñas

En la penúltima estancia, de nuevo la masculinidad vuelve a ser protagonista, con retratos de personas reales e imperfectas que proponen nuevas definiciones sobre lo que significa ser un hombre.

Tras ella, el visitante vuelve al punto de partida.

"Al regresar, aunque se ve la sala por segunda vez, espero que sea con una mirada fresca que permita entender las señales sutiles", concluyó la comisaria de una exposición que es un verdadero "viaje loco y maravilloso".