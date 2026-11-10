Cartel de la nueva exposición de la Fundación MOP dedicada a David Sims Fundación MOP

David Sims firmará ejemplares del catálogo de su exposición en A Coruña el 19 de noviembre

El fotógrafo David Sims, cuya obra centrará la próxima exposición de la Fundación MOP, The Hamster Becomes the Problem, estará dos días antes de la inauguración firmando ejemplares del catálogo en A Coruña. La cita será el jueves, 19 de noviembre, a las 19:00 horas.

Los asistentes podrán disfrutar antes de una visita guiada en primicia por la exposición de la mano del equipo de guías de la Fundación.

El acceso es gratuito pero será necesario reservar previamente las entradas, algo que se podrá hacer desde el jueves 12 de noviembre a las 11:00 horas en la web de la Fundación MOP.

El aforo está limitado a 50 personas.

Además, en la reserva de la plaza se requiere la adquisición en preventa del catálogo, que tiene un precio de 65 euros y se entregará a cada asistente antes de la firma.

El diseño de este ejemplar creado para la exposición coruñesa es de M/M Paris y está editado por The MOP Books.

La muestra se podrá visitar en el Muelle de Batería entre el 21 de noviembre de este año y el 1 de mayo del próximo.