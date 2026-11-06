De Nueva York a A Coruña: la diseñadora Perscadia expone su proyecto 'Metamorphosis' en o museo pequeno

Su nombre real es Deniz, que significa 'mar' en turco. Y ese es uno de los detalles que le trajo a A Coruña: el vivir cerca del mar. Sin embargo, en el sector artístico e incluso entre sus amigos la conocen como Perscadia.

"Perscadia surgió hace más de diez años como un nombre de usuario para videojuegos, combinando Perséfone, la diosa griega, con Arcadia, un lugar idealizado de armonía con la naturaleza", explica a Quincemil esta artista multidisciplinar turco-estadounidense.

Con el tiempo le fue cogiendo cariño a este seudónimo y comenzó a utilizarlo fuera del mundo virtual. "Cuando llegué a la universidad, ya me presentaba como Perscadia y la mayoría de mis compañeros me conocían por ese nombre". Y es que tuvo la fortuna de estudiar en Parsons, en la ciudad de Nueva York, una de las mejores escuelas de diseño del mundo, de donde se graduó en Diseño de Producto en 2025.

Perscadia explicando su obra Mar Abella

"Pero vivir en Nueva York me influyó tanto como estudiar" en Parsons comenta la artista y diseñadora. Y es precisamente este contraste entre la Gran Manzana y la ciudad herculina una de sus inspiraciones a día de hoy. "Nueva York era una ciudad increíblemente estimulante, con algo nuevo por descubrir en cada esquina. A Coruña me aporta la tranquilidad necesaria para bajar el ritmo y dedicar más tiempo a desarrollar una idea."

Metamorphosis en A Coruña

En o museo pequeno de A Coruña está su primera exposición individual en España: Metamorphosis, que se puede visitar hasta el 5 de diciembre. Sobre esta primera toma de contacto con el público coruñés explica que "la idea parte del ciclo de vida de una mariposa: sus distintas etapas tienen apariencias muy diferentes, pero todas forman parte de una misma vida. Veo mis propias experiencias de una manera parecida. He cambiado y me he adaptado a distintos países, pero sigo siendo yo."

Su formación como diseñadora de producto está presente en todos los elementos que componen la muestra con diferente mobiliario que cuenta una historia de evolución.

Detalle de las alfombras inspiradas en mariposas Cedida

"Las alfombras amplían los patrones de las alas de mariposa hasta que parecen paisajes abstractos. Las lámparas de papel evocan capullos y representan la transición entre etapas. Los móviles conectan materiales muy diferentes entre sí mediante formas circulares compartidas, algunas parecidas a ojos, y sugieren que pueden existir conexiones inesperadas más allá de las diferencias aparentes".

Su inspiración para esta colección está claramente basada en su vida y vivencias. "Para mí, Metamorphosis trata de llevar contigo las distintas versiones de quien has sido: tus raíces culturales, tus relaciones y tus experiencias. La transformación no borra lo que eras, sino que se suma a lo que estás llegando a ser."

Inspiración gallega

Y dentro de esa experiencia vital que Perscadia vuelca en Metamorphosis entra también A Coruña y Galicia. Y es que, desde su perspectiva de diseñadora, explica que "la relación de Galicia con la artesanía, el diseño y la industria me resultaba muy interesante".

Perscadia destaca de Galicia "lo activa que es su comunidad artesanal" algo que fue "una de las cosas que más me sorprendió". Y valora mucho cómo los gallegos mantenemos nuestra artesanía tradicional, se practica y se sigue transmitiendo. Además, ve ciertas semejanzas entre el arte de la tierra de sus antepasados y la de Galicia.

o museo pequeno con la exposición Metamorphosis Mar Abella

"Me llaman la atención ciertas similitudes visuales que he observado entre algunos motivos de Asia Central y las formas espirales presentes en el patrimonio artístico gallego. Y de cara al futuro explica "me gustaría explorar esas semejanzas como punto de partida para poner en diálogo distintas tradiciones a través de mi trabajo".

Además, hace un llamamiento a los artistas y artesanos de la ciudad. "Espero encontrar un taller en A Coruña con maquinaria para trabajar la madera y equipos de soldadura, y conectar con profesionales locales interesados en colaborar o intercambiar conocimientos."