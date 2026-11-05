La exposición de David Sims llega a la Fundación MOP de A Coruña el 21 de noviembre

Ya hay fecha para la gran exposición de la temporada 2026/2027 en la Fundación MOP. La muestra The Hamster Becomes the Problem, con imágenes del fotógrafo David Sims, se podrá visitar en A Coruña entre el 21 de noviembre de este año y el 1 de mayo del próximo.

En algo más de dos semanas el centro ubicado en el muelle de Batería coruñés acogerá una selección de fotografías de Sims que van del ámbito editorial al publicitario, con piezas más personales.

El fotógrafo empezó a destacar en la década de los 90, creando un estilo propio como adelantado a la era digital.

Cartel de la exposición de David Sims 'The Hamster Becomes The Problem'. Fundación MOP

La exposición que se podrá ver en A Coruña se centra en este periodo del fotógrafo, cuando sentó las bases de cómo realizaría su trabajo en las siguientes tres décadas.

Esta nueva muestra abre al público parte del archivo personal del propio David Sims en el que se podrá conocer sus historias y sus personajes que conforman piezas clave de la cultura contemporánea, moviéndose entre la moda y el documental.