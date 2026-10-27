Afundación llena de verde su sede de A Coruña: un recorrido por 150 años de paisajes gallegos

El vértigo de contemplar los jardines de Méndez Núñez desde las alturas es solo un adelanto de lo que espera al visitante de la nueva exposición de Afundación en A Coruña. Al salir del ascensor, el verde deja de ser únicamente el color de los árboles que se ven desde las ventanas para convertirse en el protagonista de un recorrido artístico por la naturaleza y el paisaje gallego.

La sede de Afundación acaba de inaugurar "Verde. Naturaleza y paisaje en la Colección de Arte Afundación", una muestra que reúne 51 obras de artistas gallegos y que podrá visitarse hasta el próximo 30 de enero de 2027. Pintura, escultura, fotografía y técnicas mixtas se dan la mano en una exposición que recorre diferentes maneras de representar el paisaje desde el siglo XIX hasta nuestros días.

La propuesta no se limita a reunir cuadros de bosques, campos o montañas. El objetivo es mostrar cómo un mismo elemento puede convertirse en algo completamente distinto dependiendo de la mirada del artista. Hay obras realistas, impresionistas, expresionistas, fauvistas y abstractas, además de otras que escapan a cualquier clasificación. Algunas reproducen la naturaleza con todo detalle; otras juegan con el color, las formas y las texturas hasta convertirla en una idea.

De Jorge Castillo a Castelao

La exposición pone el foco en Galicia, pero sin perder de vista las grandes corrientes internacionales que han marcado la historia del arte. Entre los nombres presentes figuran Jorge Castillo, Castelao, Antón Patiño, Xaime Quesada y Pamen Pereira, junto a otros artistas de distintas generaciones y estilos.

La relación con A Coruña también tiene un peso importante. Una parte destacada de los creadores incluidos en la muestra mantiene vínculos directos con la ciudad, como Manuel Abelenda, Lloréns, Vicente Prego, Imeldo Corral, Urbano Lugrís o María Antonia Dans. Sus obras permiten acercarse a la evolución artística gallega sin perder de vista la identidad y el territorio en los que muchos de ellos encontraron inspiración.

La selección reúne piezas de diferentes épocas y técnicas. Hay óleos, esculturas, fotografías y trabajos en los que se mezclan varias disciplinas dentro de una misma obra. El resultado es un recorrido que permite comprobar hasta qué punto el paisaje puede ser mucho más que una representación de lo que vemos.

Color, luz y bosques

La visita está organizada de una forma poco habitual: comienza en la planta superior y continúa hacia abajo, siguiendo un orden pensado expresamente para la exposición. El visitante va descendiendo por las distintas secciones, que abordan diferentes elementos del paisaje y la forma en que los artistas los interpretan.

Uno de los primeros espacios es "Campos de color", dedicado a obras en las que los colores adquieren todo el protagonismo, incluso cuando las formas dejan de ser reconocibles. En "Trazos de luz", la iluminación sirve para construir ambientes y transmitir emociones, desde la serenidad hasta el dramatismo.

Presentación de la exposición para medios Quincemil

La muestra continúa con "Espacios habitados", donde se explora la relación entre las construcciones humanas y la naturaleza; y "Horizontes", que utiliza esa línea que separa el cielo de la tierra como un recurso para ordenar la escena, generar profundidad o sugerir aquello que queda fuera de nuestro alcance.

El recorrido se completa con "El bosque fragmentado", una de las secciones más vinculadas a los lenguajes contemporáneos. Aquí, las texturas de la madera, los colores naturales y las formas orgánicas sirven para crear obras con una importante carga conceptual, en las que la naturaleza deja de ser solo el motivo representado para convertirse también en parte del propio material artístico.

Entre las piezas que forman parte de la exposición se encuentran "Flowers to Andy", de Darío Álvarez Basso, y obras de creadores como Roberto González o Din Matamoro. La diversidad de propuestas permite pasar de la figuración a la abstracción y de la pintura a la escultura sin abandonar el hilo conductor de la muestra.

Visitas gratuitas y colegios

"Verde" también quiere acercar el arte a los más pequeños. Afundación ya cuenta con más de 1.300 escolares inscritos para participar en las actividades didácticas vinculadas a la exposición, que se adaptarán a las diferentes edades.

Los más pequeños podrán descubrir las obras a través de propuestas como picnics acompañados de algunos artistas, mientras que los grupos de mayor edad contarán con actividades ajustadas a sus conocimientos y etapa educativa. La programación se extiende también a asociaciones, que podrán visitar la muestra durante las mañanas.

Una de las obras de la exposición con una simulación de picnic para los más pequeños Quincemil

Para el público general, la exposición ofrece visitas guiadas gratuitas los jueves, cuya reserva puede consultarse en la web de Afundación.

La muestra se enmarca, además, en el programa "Cultura por alimentos", impulsado por Afundación en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos. Quienes se acerquen podrán llevar productos no perecederos y depositarlos en la propia sala para que sean distribuidos a través de los bancos de alimentos locales.

Cómo visitar la exposición

La exposición permanecerá abierta hasta el 30 de enero de 2027 en la sede de Afundación de A Coruña. Puede visitarse de lunes a viernes, de 17:30 a 20:30 horas, además de los fines de semana y festivos. Las mañanas están reservadas para visitas de centros educativos y asociaciones.

Una oportunidad para recorrer más de un siglo de arte gallego a través de un elemento que parece sencillo, pero que ha dado lugar a algunas de las propuestas más personales de sus creadores: la naturaleza.