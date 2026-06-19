¿Quién es Paolo Roversi, protagonista de la nueva exposición de la Fundación MOP en A Coruña?

El fotógrafo italiano Paolo Roversi protagoniza la nueva gran exposición de la Fundación Marta Ortega en A Coruña que mañana, sábado, abrirá sus puertas al público. La muestra permanecerá abierta durante todo el verano, hasta el 20 de septiembre.

Reconocido por sus retratos realizados con película instantánea y por su característico tratamiento de la luz, el artista ha colaborado con algunas de las cabeceras y firmas más influyentes del mundo de la moda.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado para revistas como Vogue América, Vogue Italia, W o Vanity Fair, además de fotografiar campañas para marcas como Dior, Cerruti, Yves Saint Laurent, Valentino o Alberta Ferretti. Entre sus retratos más conocidos figuran los realizados a la princesa de Gales, Kate Middleton, con motivo de su 40 cumpleaños, así como a actrices como Kristen Stewart y Emma Watson para el calendario Pirelli 2020.

Nacido en Rávena, Roversi desarrolló muy pronto su interés por la fotografía. Todo comenzó durante unas vacaciones familiares en España en 1964. A su regreso a Italia montó un pequeño laboratorio en casa, donde empezó a revelar e imprimir sus propias imágenes en blanco y negro.

En 1970 comenzó a colaborar con Associated Press, que lo envió a cubrir en Venecia el funeral del poeta Ezra Pound. Ese mismo año abrió junto a un amigo su primer estudio de retratos en su ciudad natal.

Su carrera dio un giro decisivo cuando, en 1973, conoció por casualidad a Peter Knapp, entonces director artístico de la revista Elle. Knapp lo invitó a visitar París y aquel viaje acabaría marcando su futuro: Roversi se instaló definitivamente en la capital francesa. Allí también trabajó como asistente del fotógrafo británico Lawrence Sackmann, vinculado a Harper’s Bazaar, antes de emprender su carrera en solitario. Su primera gran oportunidad llegó con la publicación de un amplio reportaje de moda en Marie Claire.

Sobre la exposición

La muestra, protagonizada por el fotógrafo italiano Paolo Roversi y titulada Doubts, podrá visitarse en A Coruña desde el 20 de junio hasta el 20 de septiembre en el Centro MOP, ubicado en el muelle de Batería.

La exposición fue presentada este viernes ante los medios de comunicación en un acto que incluyó una visita guiada a cargo del propio Roversi, uno de los fotógrafos más influyentes de la moda contemporánea.

Se trata de la segunda gran muestra estival organizada por la Fundación MOP, después de la dedicada al fotógrafo británico David Bailey en 2025. Con una trayectoria de más de cinco décadas, Paolo Roversi es reconocido por sus retratos realizados con película instantánea y por su particular tratamiento de la luz, una seña de identidad que ha marcado toda su obra.