Inaugurada en el Muncyt de A Coruña una muestra sobre los descubrimientos del naturalista Humboldt Subdelegación del Gobierno en A Coruña

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt), de A Coruña, ha inaugurado hoy jueves la exposición temporal Los instrumentos de Humboldt. Herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza, un recorrido único y excepcional por los descubrimientos y contribuciones a la ciencia del naturalista prusiano

Alexander von Humboldt, considerado el "padre de la geografía moderna universal".

El acto inaugural ha contado con la participación del director del Muncyt, Fernando Luis Fontes; el comisario de la exposición, Miguel Ángel Puig-Samper Mulero; y el presidente de la Fundación Larramendi, Luis Hernando de Larramendi Martínez. El evento ha sido clausurado por el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde Alonso.

En junio de 1799, Humboldt, acompañado por su colega, el botánico francés Aimé Bonpland, estaban listos para zarpar a bordo de la fragata española Pizarro desde el puerto de A Coruña con destino a América del Sur y Central con el objetivo de realizar la más completa exploración científica del continente americano efectuada hasta el momento.

La muestra expositiva, en este contexto, se centra en los descubrimientos y observaciones que Humboldt efectuó a partir de los datos y mediciones recopiladas con los 42 instrumentos, los más modernos de su tiempo, que el naturalista alemán cuidadosamente envolvió de forma individual en cajas forradas de terciopelo y embarcó rumbo al nuevo mundo.

La exposición temporal recrea el interior de la fragata Pizarro y muestra las aventuras y avances científicos a través de algunos de los instrumentos que Humboldt utilizó para sus mediciones, como cronómetros, microscopios, telescopios, termómetros, higrómetros, hidrómetros, brújulas o sextantes, entre otros.

La muestra también ofrece una serie de interactivos y manipulativos que ayudarán a los visitantes a entender el funcionamiento de los instrumentos y las conclusiones científicas que se obtuvieron a partir de las mediciones realizadas por ellos.

Los visitantes también podrán ver las ilustraciones y dibujos con los que el naturalista alemán grababa sus descubrimientos, entre ellas una del volcán Chimborazo, en Ecuador, en una sección transversal y la distribución de las plantas desde el valle hasta la línea de nieve; el primer mapa del mundo con isotermas; o el perfil de la Península Ibérica.

La muestra está comisariada por Miguel Ángel Puig-Samper Mulero, profesor de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y autor de numerosas obras y artículos sobre las expediciones científicas españolas y la figura y el legado de Humboldt en España.

Los instrumentos de Humboldt. Herramientas para concebir una nueva visión de la naturaleza podrá visitarse desde hoy jueves, 26 de febrero, hasta comienzos del año 2027. El Museo ha elaborado un catálogo de la exposición en el que ha colaborado la Fundación Ignacio Larramendi y que estará disponible para su consulta y descarga en la web www.muncyt.es.

Este catálogo, en el que participan prestigiosos expertos nacionales e internacionales en Humboldt reúne, además, las piezas expuestas, acompañadas de textos breves que explican su contexto, origen y significado.

Escala en Galicia

El bloqueo naval británico y las condiciones meteorológicas retrasaron diez días la salida de la expedición, estancia que el naturalista aprovechó para recorrer los paisajes coruñeses recolectando muestras de flora y fauna, y probando sus nuevos instrumentos adquiridos en París realizando mediciones sobre la geografía, la orografía y las corrientes de la zona.

La corta estancia de Humboldt en Galicia fue un ensayo general que le permitió establecer la posición de la villa de Ferrol; determinar con mayor exactitud la altura de determinados promontorios y localizaciones; y la variación de la declinación magnética. Además, constató la influencia de la orografía del suelo marino en la variación de la temperatura del agua durante una travesía marítima realizada por la bahía coruñesa hasta Ferrol.

En sus apuntes escribía: "Tuvimos que esperar diez días antes de embarcar. Durante este tiempo nos empleamos en preparar las plantas que habíamos recolectado en los hermosos valles de Galicia, que hasta ahora ningún naturalista había explorado, y examinamos las algas y moluscos que las mareas del noreste arrojaban en grandes cantidades a los pies del acantilado sobre el que se erige la Torre de Hércules".

Finalmente, el 5 de junio de 1799, la fragata-correo Pizarro izó velas apresuradamente rumbo a América.