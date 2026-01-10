Inaugurada en A Coruña una muestra que recoge la relación entre el naturalista Seoane y Darwin

La exposición Seoane & Darwin: O naturalista Seoane e o darwinismo a fins do século XIX ha abierto este viernes al público en la sala Salvador de Madariaga de A Coruña. Organizada por el Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide y con el apoyo del concello, la muestra explora la relación entre el naturalista y el científico.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, presidió esta tarde la apertura al público de la muestra, a la que acudió la directora del Instituto de Estudios Coruñeses, Ana Romero.

"Poner en valor el trabajo realizado por los más ilustres coruñeses y coruñesas es darles espacios como este para que la ciudadanía pueda conocer en profundidad su obra. Nuestra alcaldesa, Inés Rey, es conocedora del papel del Instituto Cornide para lograr esta divulgación, y por eso encomendó entre sus acciones políticas la celebración de eventos como este", señaló Castro.

La muestra sitúa al público en los intercambios científicos entre el naturalista gallego Víctor López Seoane y el científico inglés Charles Darwin centrados en la cuestión de la evolución de las especies, teoría defendida por el inglés y que dio lugar a múltiples debates en los ámbitos científico-filosófico-político y teológico.

Con motivo del 125 aniversario de la muerte de Víctor López Seoane, el Instituto Cornide, depositario del legado del naturalista, conmemora con esta exposición la labor científica desarrollada a través de las publicaciones, catálogos e inventarios de anfibios, reptiles, insectos y aves.

Estos estudios llevaron a Víctor López Seoane a consultar algunas dudas al científico inglés, Charles Darwin, a través de una correspondencia por parte del gallego al inglés, que fue inmediatamente respondida. Esto permite conservar la única carta dirigida por el naturalista inglés a un colega español, tratando de cuestiones científicas.

Seoane se convirtió en un de los grandes defensores de las tesis evolucionistas mantenidas por Darwin. Además de la correspondencia con Darwin, en la biblioteca de Seoane aparecen varias publicaciones dedicadas por Ernst Haeckel, científico encargadado de liderar en Europa la Teoría Darwinista.