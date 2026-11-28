Cuatro escuelas infantiles de A Coruña cambian de gestión con las nuevas adjudicaciones

Las irregularidades detectadas en una de las adjudicatarias de la gestión de dos escuelas infantiles en A Coruña ha provocado numerosos cambios en el contrato. De los ocho centros, cuatro tendrán ahora, con el curso ya iniciado, un gestor diferente al que ya se había adjudicado el pasado mes de agosto.

El desarrollo de este contrato lleva siendo objeto de polémica desde el verano, cuando las familias de los centros comenzaron a exigir transparencia y garantías para la continuidad de los proyectos educativos, criticando que algunas de las empresas seleccionadas no estaban especializadas en educación.

En septiembre, las familias protagonizaron una protesta en María Pita.

El pliego sacaba a contratación el servicio de gestión de ocho centros de la ciudad por 3,5 millones de euros y contemplaba cambios en seis de las escuelas infantiles.

De esta forma, los centros de Luis Seoane, Agra do Orzán, Carricanta, Os Cativos, A Arela y Os Rosales pasaban a estar en manos de nuevas empresas, según la adjudicación que se formalizó en agosto.

Desde entonces, técnicos municipales detectaron en una revisión de oficio algunas irregularidades en la empresa Sararte SL, que iba a gestionar las escuelas del Agra do Orzán y la Luis Seoane y que aportó datos no acreditables.

Ante esta situación, se apartó a la empresa y esta presentó ya su renuncia.

Ahora, en una nueva adjudicación propuesta por la mesa de contratación y todavía pendiente de formalizarse en la Xunta de Goberno Local, esas dos escuelas pasan a otra empresa.

Por una parte, la del Agra do Orzán pasaría a estar gestionada ahora por Aurora, Pilar e Ana SL, mientras que la Luis Seoane quedaría en manos de Pasiños SL.

Pero estos no han sido los únicos cambios.

El contrato establece entre sus requisitos que cada empresa solo podrá gestionar un máximo de dos escuelas, lo que obligó a modificar aquellas adjudicadas a Enequip Serveis Integral SL.

De esta forma, de manera paralela a lo sucedido con Sararte, también ha habido actualizaciones en Carricanta, que de Enequip ahora estaría gestionada por Carricanta SL y en Novo Mesoiro, que pasa de Dulce Comienzo SL a Enequip.

En cuanto a las restantes, las escuelas de Os Cativos y Os Rosales quedan en manos de Grupo Atención a Dependientes SL, la de A Arela estaría gestionada por Enequip y la de Monte Alto por López Sancho Monte Alto SL

En lo relativo a la empresa apartada, el Concello mantiene abierta una investigación y valorará tomar las acciones oportunas.

Todas las nuevas adjudicaciones se oficializarán en los próximos días.

El Concello sostiene que el proceso continúa "con todas las garantías legales para los licitadores y para la prestación del servicio".

Una vez firmados los nuevos contratos, las escuelas municipales infantiles podrán tener los nuevos servicios en cuestión de semanas.

Mientras, en la mañana del viernes la alcaldesa Inés Rey aseguró en Cita en María Pita que el servicio de escuelas infantiles se seguirá prestando con normalidad.

Polémica en el pleno

Los cambios obligados por las irregularidades detectadas llegarán también al salón de plenos de María Pita.

Este viernes el PP anunciaba que llevará una moción a la próxima sesión, prevista para el 3 de diciembre, reclamando que se anule el procedimiento y se convoque un nuevo concurso.

"Una vez más, el tiempo nos da la razón en nuestras denuncias sobre las chapuzas de Inés Rey. Es incapaz de gestionar bien y lo de las escuelas infantiles es un escándalo que todavía no ha terminado, porque las irregularidades pueden ir a más", declaró su portavoz, Miguel Lorenzo.

En el BNG coinciden en solicitar que se anule de oficio el proceso y se convoque una nueva licitación.

El concejal nacionalista David Soto considera que las irregularidades detectadas en los contratos de las escuelas Luis Seoane y Agra do Orzán afectan al conjunto del proceso y que la solución no puede limitarse a excluir únicamente estos dos centros.

“As graves irregularidades contaminan todo o proceso. A solución non pode ser excluír só dúas escolas infantís. Cómpre repetir a licitación e facelo da forma máis xusta e transparente posíbel. Hai que anular de oficio o concurso e volver a convocar a Mesa de Contratación para valorar as ofertas e ver que efectivamente se axusten aos pregos”, apuntó.