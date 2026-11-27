La Universidade da Coruña trabaja en un nuevo grado en Cinematografía, el primero público de España, para 2028

La Universidade da Coruña (UDC) trabaja en la incorporación de dos nuevas titulaciones para el curso 2028/2029: un Grado en Cinematografía y un Máster Universitario en Desarrollo Infantil y Atención Temprana. El Consello de Goberno extraordinario de la institución académica ha aprobado este jueves las declaraciones de interés de ambas propuestas, que todavía deberán superar varios trámites antes de convertirse en títulos oficiales.

La novedad más destacada es el futuro Grado en Cinematografía, impulsado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación en colaboración con el Clúster Audiovisual Galego y profesionales del sector. Se trataría de una titulación presencial de cuatro años y 240 créditos ECTS, centrada en la creación y producción cinematográfica de imagen real, con formación artística, técnica y profesional.

Este grado sería el primero de Artes de la UDC y, según la documentación presentada, también el primero de carácter íntegramente público en el conjunto del sistema universitario español. Su puesta en marcha busca dar respuesta a la creciente demanda de profesionales especializados en el sector audiovisual, además de reforzar el polo de creación que se está desarrollando alrededor de la Cidade das TIC.

La nueva titulación complementaría la oferta que la Universidade da Coruña ya tiene en este ámbito, con los grados de Comunicación Audiovisual y Creación Digital, Animación y Videojuegos. También permitiría estrechar la relación entre la formación universitaria y las empresas e industrias culturales gallegas.

Máster de desarrollo infantil

La segunda propuesta aprobada es el Máster Universitario en Desarrollo Infantil y Atención Temprana, promovido por la Facultad de Ciencias de la Educación. Tendrá 60 créditos ECTS y modalidad híbrida, combinando formación presencial y online.

El programa nace con la intención de convertir en una titulación oficial la experiencia acumulada por la UDC a través de su título propio en Desarrollo Infantil y Atención Temprana, que se impartió entre 2017 y 2025.

Con una orientación profesional e interdisciplinar, el máster abordará los ámbitos educativo, sanitario y social. Incluirá prácticas externas y formación sobre evaluación e intervención en el desarrollo infantil, atención temprana y acompañamiento a las familias.

Pendientes de la tramitación

La aprobación de las declaraciones de interés supone el primer paso para poner en marcha ambas titulaciones, pero todavía queda camino por recorrer. En los próximos meses, la UDC deberá elaborar las memorias justificativas y de verificación, que tendrán que recibir el visto bueno del Consello de Goberno y del Consello Social.

Posteriormente, la documentación se remitirá a la Secretaría Xeral de Universidades, que deberá emitir el informe correspondiente. El objetivo de la institución académica es que los dos nuevos estudios puedan incorporarse a su oferta para el curso 2028/2029.