La alimentación y la salud de las mujeres protagonizan una nueva jornada de la Cátedra Vegalsa-Eroski UDC

La relación entre la alimentación, la diabetes y la salud de las mujeres centró este jueves la jornada 'Mujeres y Nutrición', organizada por la Cátedra Vegalsa-Eroski UDC en la Facultade de Ciencias da Saúde de la Universidade da Coruña.

El encuentro, en el que participaron los doctores Teresa Martínez y Alfonso Vidal, forma parte de la programación impulsada por la Cátedra con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año también puso el foco en la imagen de la salud mental femenina que transmiten los medios de comunicación.

Teresa Martínez y Alfonso Vidal abordaron durante la sesión celebrada en el Campus de Oza diferentes aspectos relacionados con la salud y la alimentación de las mujeres, entre ellos la diabetes, la nutrición y el papel de los complementos alimenticios.

La jefa del Servicio de Endocrinología del Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC), Teresa Martínez, centró su intervención en la relación entre diabetes y nutrición en las mujeres, destacando la importancia de tener en cuenta los cambios hormonales que experimentan a lo largo de su vida para evaluar posibles riesgos y déficits, así como de adaptar la alimentación a las necesidades y circunstancias de cada etapa.

El doctor Alfonso Vidal, por otro lado, abordó el consumo de complementos alimenticios y recordó que su indicación en las mujeres depende de la etapa vital y de la existencia de déficits nutricionales o de necesidades específicas.

La jornada permitió acercar al público cuestiones relacionadas con la alimentación desde la perspectiva específica de la salud de las mujeres y poner en valor la importancia de atender a sus particularidades en este ámbito.

Salud mental de las mujeres

La programación de la Cátedra Vegalsa-Eroski UDC con motivo del 25N comenzó el miércoles 25 de noviembre con el encuentro en línea '¿Histéricas, débiles y/o inestables? Imagen de la salud mental de las mujeres en los medios de comunicación', dedicado a analizar los estereotipos y las representaciones que transmiten los medios en torno a las mujeres y su salud mental.

La sesión reunió a profesionales del periodismo, la comunicación, la salud mental y el ámbito académico para reflexionar sobre el tratamiento informativo de estas cuestiones y la influencia de los discursos mediáticos en la percepción social de las mujeres con problemas de salud mental.

En el marco del encuentro se presentaron algunos resultados del estudio ¿Histéricas, débiles y/o inestables? Retratos de la comunicación directa, mediática y mediada de mujeres con problemas de salud mental en España, una investigación financiada por el Instituto de las Mujeres, a través de su convocatoria de Investigaciones Feministas 2024, y dirigida por Carmen Costa-Sánchez, profesora de la UDC y directora de la Cátedra Vegalsa-Eroski UDC.

El proyecto analiza cómo se representa a las mujeres con problemas de salud mental en diferentes ámbitos de la comunicación, prestando especial atención a los estereotipos y discursos que pueden influir en su imagen pública y en la percepción social de la salud mental femenina.

"Lo que dicen los medios condiciona la agenda, la opinión pública y la construcción del imaginario social. Qué dicen, cómo lo dicen y desde dónde lo dicen configura retratos que calan en la sociedad y condicionan la autopercepción y la percepción social de las mujeres con problemas de salud mental. La investigación muestra que los retratos que emergen son los de mujeres victimizadas y con escasa capacidad de agencia", señaló Costa-Sánchez.

La Cátedra Vegalsa-Eroski UDC centró, a través de estas dos propuestas, su programación del 25N en la alimentación y la salud mental, dos aspectos fundamentales para la salud y el bienestar de las mujeres.