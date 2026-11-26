La educación concertada de A Coruña protagonizó este jueves, 26 de noviembre, una caravana que recorrió las principales vías y calles de la ciudad exigiendo que se inicien las negociaciones de cara a mejorar sus condiciones de trabajo. Convocados por CCOO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG, los docentes están llamados a secundar una protesta que continuará el 15 de diciembre con una jornada de huelga.

La caravana partió pasadas las 19:00 de la tarde desde el edificio sindical en Alfonso Molina y discurrió por la avenida hasta el centro de la ciudad pasando por Juana de Vega, los Cantones, el Obelisco y el paseo marítimo.

Con esta caravana, el personal quiere mostrar su malestar a la Consellería de Educación, a la que acusa de "falta de voluntad" para convocar a los representantes de los trabajadores de cara a iniciar la negociación de las reivindicaciones que "el colectivo lleva reclamando desde hace casi 20 años".

Al mismo tiempo se han llevado a cabo movilizaciones en Santiago, Vigo, Ourense y Ferrol. Este acto forma parte del calendario de movilizaciones que el sector ha realizado desde el mes de mayo y supone el paso previo a la huelga convocada para el 15 de diciembre. Anteriormente, el profesorado de la concertada ya había secundado otros tres paros: el 9 de septiembre, el 6 de octubre y el 10 de noviembre.