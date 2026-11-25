El instituto Fernando Wirtz Suárez de A Coruña ha puesto en marcha la primera doble titulación internacional de Formación Profesional (FP) de España. La iniciativa, impulsada por la Xunta en colaboración con el British Council, permite al alumnado del ciclo superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma cursar conjuntamente el currículo gallego y el británico y obtener una cualificación reconocida en numerosos países sin tener que realizar posteriormente un proceso de homologación.

La propuesta arrancó este curso como experiencia piloto y ha despertado un notable interés entre los estudiantes. El ciclo recibió 117 solicitudes para las 20 plazas disponibles, lo que supone casi seis peticiones por cada puesto ofertado. La elevada demanda refleja el atractivo de una formación tecnológica especializada que incorpora una dimensión internacional y busca ampliar las oportunidades académicas y laborales de sus titulados.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, y la directora del British Council España, Sylvia Edvinsson, presentaron este miércoles la colaboración en el propio centro coruñés. Durante el acto, el responsable autonómico destacó que esta iniciativa permite conectar la FP con las necesidades del tejido productivo y con las oportunidades de empleo de un mercado cada vez más globalizado.

"Esta primera doble titulación internacional es un ejemplo de cómo la colaboración con instituciones de referencia permite ampliar horizontes y mejorar las perspectivas profesionales de nuestra juventud", señaló Rodríguez.

Por su parte, Edvinsson incidió en las posibilidades que abre esta formación para continuar los estudios y desarrollar una carrera profesional tanto en España y Reino Unido como en otros países. La directora del British Council defendió la colaboración con instituciones educativas españolas para reforzar la dimensión internacional de sus sistemas de enseñanza y convertirla en oportunidades concretas para los estudiantes.

Reconocimiento internacional

El principal atractivo del programa es que los alumnos podrán obtener una doble titulación al completar los estudios, combinando la formación correspondiente al sistema gallego con la del británico. De esta forma, contarán con una cualificación reconocida en numerosos países sin necesidad de iniciar después un procedimiento de homologación.

Además, la propuesta contempla la posibilidad de continuar la formación en Reino Unido. Según la información facilitada por la Xunta, cursar un año adicional en ese país puede equivaler a obtener un grado universitario británico, lo que amplía las opciones para quienes quieran seguir estudiando o buscar oportunidades profesionales fuera de España.

Nuevo modelo para la FP

La puesta en marcha de esta experiencia ha sido posible gracias al nuevo Decreto de Formación Profesional de Galicia, que abre la puerta a incorporar currículos internacionales y establecer dobles titulaciones. La normativa permite hacerlo cuando la formación incluye tanto el programa completo de un título extranjero como el correspondiente a una titulación española.

Con esta medida, la Xunta busca facilitar la movilidad académica y profesional del alumnado, mejorar sus posibilidades de inserción laboral y reforzar la proyección exterior de la FP gallega. El ciclo del Fernando Wirtz se convierte así en el primer ejemplo de esta fórmula en el sistema público español, con la colaboración del British Council.