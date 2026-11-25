La educación concertada de Galicia protagonizará mañana jueves cinco caravanas en Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Ferrol y Ourense para exigir que se inicien las negociaciones de cara a mejorar sus condiciones de trabajo. Convocados por CCOO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG, los trabajadores están llamados a secundar una protesta que continuará el 15 de diciembre con una jornada de huelga.

El personal de la enseñanza concertada de Galicia formará una caravana de coches con la que quiere mostrar su malestar con la Consellería de Educación, a la que acusa de "falta de voluntad" para convocar a los representantes de los trabajadores de cara a iniciar la negociación de las reivindicaciones que "el colectivo lleva reclamando desde hace casi 20 años".

Este acto forma parte del calendario de movilizaciones que el sector ha realizado desde el mes de mayo y supone el paso previo a la huelga convocada para el 15 de diciembre. Previamente, el profesorado de la concertada ya había secundado otros tres paros: el 9 de septiembre, el 6 de octubre y el 10 de noviembre.

Los participantes en las caravanas están llamados a reunirse en el punto de salida a las 18:30 horas, aunque está previsto que las movilizaciones partan a las 19:00 horas. Estos son los lugares de los que arrancarán las caravanas, ciudad a ciudad:

Vigo : aparcamiento del Museo Verbum en Samil

: aparcamiento del Museo Verbum en Samil A Coruña : edificio sindical en Alfonso Molina

: edificio sindical en Alfonso Molina Santiago : aparcamiento de Santa Marta

: aparcamiento de Santa Marta Ferrol : aparcamiento de A Malata

: aparcamiento de A Malata Ourense: explanada de Expourense

El colectivo quiere de esta forma presionar para que se convoque la mesa tripartita de la enseñanza concertada y se abran las negociaciones, estableciendo un calendario de los acuerdos que deben ratificarse a lo largo de los próximos años.

Los sindicatos, además, piden que se desbloqueen los acuerdos de homologación salarial y desarrollo profesional incluyendo el abono de los complementos de coordinación tutorías y dinamización lingüística; los complementos de cargo; la paga extra de antigüedad; la reducción de la carga lectiva; la mejora de los acuerdos de jubilación parcial con contrato de relevo; y la financiación de un complemento autonómico para el Persoal de Administración e Servizos (PAS).