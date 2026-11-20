La Universidade da Coruña (UDC) ha cerrado su participación en los Juegos Galaico-Durienses 2026 con un balance destacado. La institución coruñesa, que ejerció de anfitriona de esta edición, terminó en tercera posición en la clasificación general y se llevó el título de fútbol 7 masculino tras imponerse a la Universidade de Vigo (UVigo) en la final.

La competición se desarrolló entre el 17 y el 19 de noviembre en las instalaciones deportivas de los campus de Elviña y A Zapateira, con la participación de 225 deportistas pertenecientes a seis universidades de Galicia y del norte de Portugal. Durante tres jornadas, los representantes de las distintas instituciones se enfrentaron en cuatro disciplinas: fútbol 7 masculino, voleibol femenino, pádel y baloncesto 3x3.

En la clasificación conjunta, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) se hizo con la victoria al sumar 20 puntos. La Universidade do Porto ocupó la segunda plaza con 18, mientras que la UDC completó el podio con 14 puntos, los mismos que la Universidade de Vigo, que terminó cuarta. La Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), con nueve puntos, y la Universidade do Minho, con siete, cerraron la tabla.

El mayor éxito deportivo para el equipo coruñés llegó en el fútbol 7 masculino. La UDC se proclamó campeona después de ganar por 6-2 a la Universidade de Vigo en el encuentro definitivo, disputado durante la última jornada de los Juegos.

La representación local también consiguió una segunda posición en voleibol femenino. El conjunto coruñés disputó una final muy igualada contra la USC, que acabó llevándose el triunfo en tres sets (25-20, 26-27 y 26-24). En baloncesto 3x3 masculino, la universidad anfitriona terminó en tercera posición.

Por su parte, la Universidade do Porto dominó las competiciones de pádel y baloncesto 3x3, al conseguir el primer puesto tanto en las categorías masculinas como en las femeninas. La USC fue segunda en ambas modalidades de pádel y baloncesto, mientras que la Universidade de Vigo completó el podio del pádel. En baloncesto femenino, el tercer puesto fue para la Universidade do Minho.

La jornada de clausura concentró los últimos enfrentamientos y las finales de las distintas disciplinas. La entrega de premios tuvo lugar en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UDC, en un acto en el que participaron representantes de las seis instituciones universitarias. La vicerrectora de Divulgación, Cultura y Deporte de la universidad coruñesa, Cristina Naya, fue la encargada de cerrar oficialmente esta edición.

Los Juegos Galaico-Durienses cuentan con más de 30 años de trayectoria. Su primera convocatoria se celebró precisamente en la Universidade da Coruña, en noviembre de 1993. Desde entonces, las seis instituciones participantes se alternan en la organización de un encuentro que busca estrechar la colaboración entre las comunidades universitarias de Galicia y el norte de Portugal a través del deporte.

La próxima edición se celebrará en Portugal en 2027, dando continuidad a una iniciativa que supera ya las tres décadas de historia.