Galicia aprueba su primera ley de educación digital, que regula el uso de la IA y los móviles

El Parlamento de Galicia ha aprobado definitivamente este martes la primera Ley de educación digital de la comunidad, una normativa que establece un marco para regular la incorporación de las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial (IA) al sistema educativo. El texto ha recibido el respaldo del PPdeG, la abstención de Democracia Ourensana y el rechazo del BNG y el PSdeG, que han cuestionado la falta de acuerdo con la comunidad educativa durante su elaboración.

La aprobación, según recoge Europa Press, se ha producido durante el pleno de la Cámara autonómica, después del debate y la votación del dictamen elaborado por la Comisión de Educación y Cultura. La nueva legislación pretende establecer unas reglas comunes para el uso de las herramientas digitales en los centros educativos, además de definir los derechos y garantías de alumnado, familias y profesorado ante los cambios tecnológicos.

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha defendido la necesidad de disponer de una regulación estable que permita adaptar las aulas a los avances tecnológicos sin renunciar a los métodos tradicionales de enseñanza. Según ha destacado, Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma española en aprobar una ley específica sobre tecnología e Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

Rodríguez ha asegurado que el texto es fruto de un año de trabajo y de la recopilación de unas 900 aportaciones de profesorado, equipos directivos, organizaciones sindicales y especialistas. A estas contribuciones se han sumado las modificaciones introducidas durante la tramitación parlamentaria.

El responsable autonómico ha defendido que la enseñanza debe avanzar hacia un modelo que combine las posibilidades de la tecnología con otros recursos educativos, evitando tanto el rechazo absoluto a las herramientas digitales como su incorporación sin criterios.

El 92,2% apoya regular

El diputado del PPdeG Julio García Comesaña ha defendido que la nueva legislación responde a una demanda social y a la necesidad de establecer garantías para proteger a los menores frente a los posibles riesgos del entorno digital.

El parlamentario popular ha explicado que la norma no pretende regular dispositivos o plataformas concretas, sino establecer los principios generales que deberán orientar la educación digital gallega durante los próximos años. En este sentido, ha rechazado las críticas sobre una supuesta improvisación y ha reivindicado el trabajo previo realizado por la Xunta.

Como argumento, ha citado una encuesta encargada al Instituto Galego de Estatística (IGE), según la cual el 92,2% de las familias gallegas considera importante que exista una ley que regule el uso de las tecnologías en la enseñanza.

Comesaña ha defendido que la aprobación permitirá pasar de iniciativas y programas puntuales a un marco normativo estable. También ha reprochado a los grupos de la oposición su rechazo al proyecto, especialmente al BNG, al que ha acusado de votar en contra por cuestiones ajenas al contenido de la legislación.

Falta de consenso

Desde el BNG, la diputada Cristina Fernández ha justificado el voto negativo de su formación por considerar que la ley no ha contado con una negociación suficiente con los distintos integrantes de la comunidad educativa.

La parlamentaria nacionalista ha coincidido en que es necesario establecer normas para el uso de la tecnología en los centros, pero ha cuestionado que el resultado final no recoja las principales propuestas planteadas por su grupo. En concreto, ha recordado que el BNG presentó 69 enmiendas y que el PP únicamente aceptó seis de ellas en su totalidad.

Fernández también ha criticado que los populares rechazasen incorporar garantías sobre la presencia del gallego en las plataformas y aplicaciones educativas. A su juicio, la legislación debería contemplar unos mínimos para proteger los derechos lingüísticos del alumnado y evitar que el desarrollo tecnológico deje de lado la lengua propia de Galicia.

La diputada ha advertido de que la falta de diálogo puede provocar que la normativa entre en conflicto con los intereses y derechos de docentes, centros, estudiantes y familias.

Falta de financiación

El PSdeG también ha votado en contra de la ley. Su diputado Aitor Bouza ha señalado que los socialistas registraron 158 enmiendas durante la tramitación, de las que únicamente cuatro fueron aceptadas y otras tres se incorporaron mediante transacciones.

Bouza ha reconocido que regular la educación digital es necesario, aunque ha cuestionado que el texto aprobado sea el adecuado para responder a las necesidades del sistema educativo gallego. Una de sus principales críticas se centra en la ausencia de una memoria económica que concrete los recursos necesarios para poner en marcha las medidas previstas.

El representante socialista considera que, sin una financiación específica, la legislación corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones y generar expectativas que después no puedan cumplirse.

También ha reprochado a la Consellería que haya priorizado presentar Galicia como la primera comunidad en aprobar una norma de estas características frente a otras cuestiones que considera pendientes, como los derechos del profesorado o la educación inclusiva.

"Es una ley sin consenso y unilateral", ha resumido Bouza, que ha insistido en que su grupo no puede respaldar una regulación que, a su juicio, puede crear falsas expectativas en los centros educativos.

Qué cambia con la nueva ley

Entre las principales medidas recogidas en la Ley de educación digital de Galicia figura la prohibición de grabar las clases, tanto presenciales como telemáticas, sin la correspondiente autorización. La restricción también afecta a la difusión de exámenes del alumnado en redes sociales.

La normativa establece además los supuestos en los que se podrá recurrir a herramientas de Inteligencia Artificial dentro del sistema educativo y amplía al entorno digital la autoridad que ya ejerce el profesorado en las aulas físicas.

Otro de los aspectos destacados es la regulación del uso de dispositivos tecnológicos según la etapa educativa. La ley permitirá utilizar teléfonos móviles con fines pedagógicos a partir de tercero de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), mientras que los medios digitales individuales podrán incorporarse desde quinto de Primaria.

Hasta alcanzar ese curso, la normativa establece que se dará prioridad a las herramientas y métodos de enseñanza tradicionales.

Con su aprobación definitiva, Galicia contará con un marco legislativo propio para ordenar la incorporación de la tecnología a las aulas, aunque su puesta en práctica estará marcada por las diferencias políticas que han quedado patentes durante el debate parlamentario.