Firma del convenio entre la UIE y el Colegio de la Abogacía de Lugo con el rector de la universidad privada, Miguel Ángel Escotet, y el decano del Colegio, Xosé Manuel Fernández Varela. Universidad Intercontinental de la Empresa

La Universidad Intercontinental de la Empresa incorpora el máster de Abogacía en A Coruña y Vigo

La Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE), vinculada a Abanca, incorpora a su oferta académica de los campus de A Coruña y Vigo el máster de acceso a la Abogacía y la procura. Esta titulación, habilitante para poder ejercer la abogacía en España, se podrá cursar en esta entidad a partir del próximo curso 2027/2028.

Dentro de esta iniciativa, la UIE ha cerrado también dos convenios de colaboración con el Colegio de la Abogacía de Lugo, ambos firmados por el rector de la universidad privada, Miguel Ángel Escotet, y el decano del Colegio, Xosé Manuel Fernández Varela.

Al respecto, Escotet afirmó que el acuerdo "materializa nuestra convicción de que la excelencia universitaria se construye tendiendo puentes sólidos con el ejercicio profesional".

El primero de los convenios establece unas prácticas externas que regula el programa formativo, la designación y la remuneración de los tutores profesionales y los mecanismos de seguimiento y evaluación. El segundo de ellos articula la colaboración en materia de formación y actividades conjuntas, como la participación de profesionales de la abogacía en la docencia del máster y el acceso de los colegiados, personal del Colegio y sus familiares de manera preferente a las titulaciones de la universidad privada.

La implantación del máster de Abogacía complementa la oferta formativa de la UIE que cuenta ya con el grado en Derecho desde el curso 2025/2026 y el doble grado de Derecho y Administración de Negocios Digitales, inaugurado este mismo año académico.

Nuevas titulaciones

Además de este máster, la UIE suma seis nuevas titulaciones.

Estas se implementarán en el curso 2027/2028 e incluyen los grados en Biomedicina, Fisioterapia y Matemática Aplicada; el Máster Universitario en Neuromarketing y Nuevas Tecnologías Aplicadas; y los programas de doctorado en Psicología y en Economía y Empresa.

Con ellas, la UIE busca "desarrollar una oferta universitaria innovadora, conectada con las nuevas necesidades sociales, científicas y empresariales y orientadas a la generación de talento y conocimiento en Galicia".