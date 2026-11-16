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ERLAC encherá a Cidade das TIC de oportunidades laborais coa VII Feira de Emprego
A iniciativa, respaldada polo Concello da Coruña e a Consellería de Emprego da Xunta de Galicia, ten como iniciativa o fomento da empregabilidade xuvenil e a conexión do mercado laboral co talento
Unha trintena de empresas e ducias de ofertas laborais de todos os sectores profesionais volverán xuntarse na Coruña a iniciativa de ERLAC. O vindeiro xoves 19 de novembro, os stands encherán o Centro de Servizos Avanzado (CSA) da Cidade das TIC para favorecer a conexión do mercado laboral coas persoas en busca activa de emprego, especialmente as máis novas, e o impulso do talento. O lema este ano é, precisamente, “Un encontro co teu futuro”.
Coa celebración desta sétima edición, a Fundación Escola de Relacións Laborais da Coruña mantense como unha das institucións de maior arraigo e continuidade na aposta pola dinamización da empregabilidade na cidade. O Concello da Coruña e a Consellería de Emprego respaldan, unha vez máis, esta iniciativa.
A feira de ERLAC desenvolverase no recinto de Pedralonga de 9:30 a 14:00 horas.
Multisectorial e dinámica
O carácter multisectorial da Feira convértea nun gran escaparate de oportunidades profesionais, cunha importante presenza de firmas de recursos humanos e selección de persoal, pero tamén de tecnoloxía, consultoría TIC e enxeñaría. Outras áreas nas que as persoas participantes poderán buscar opcións de emprego e inserción son os servizos, industria, enerxía e construción, así como comercio, distribución, loxística, seguridade, ámbito sociosanitario, banca e restauración.
Como é habitual, ERLAC inclúe no programa unha interesante axenda de actividades para o fomento e adquisición de todo tipo de habilidades relacionadas coa mellora da empregabilidade: a elaboración dun CV moderno e atractivo para os procesos de selección, a entrevista de traballo e outros. Tamén haberá unha charla do Servizo de Emprego de Cruz Vermella a cargo de Mar Vega, prospectora laboral, e Sonia León, orientadora laboral, co título “O filtro, Plan de Emprego de Cruz Vermella”.
Mostra sobre Estudos Sociais
Esta VII Feira de Emprego de ERLAC celebrarase na véspera da clausura da exposición que a Fundación inaugurou o pasado 20 de outubro na Praza de Lugo, e que pode visitarse ata o vindeiro día 20. Unha mostra na rúa que, co gallo do centenario do nacemento dos estudos sociais en España, reta ao viandante con preguntas sobre o futuro e lembranzas das conquistas obreiras do pasado, coa intelixencia artificial como elemento de reflexión.