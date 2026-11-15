Omar, estudiante jordano enamorado de Santiago: "Cambia la forma en la que ves el mundo"

Omar Shadi Atif Alshbail (20 años) lleva desde el 1 de septiembre en Santiago de Compostela y ya es un enamorado de la capital gallega. El joven, que cursa un semestre en la universidad compostelana gracias a un Erasmus+ para el intercambio de alumnado entre países europeos y no europeos, se siente como en casa y está encantado con la oportunidad de descubrir y vivir una nueva cultura.

El estudiante llegó a la Universidade de Santiago de Compostela (USC) procedente de la Jordan University of Science and Technology (JUST), donde cursa el grado en English Language and Linguistics. Unos estudios que continúa en la ciudad compostelana en inglés gracias al programa Erasmus+, que le ha brindado la oportunidad de formarse y vivir a 5.000 kilómetros de casa.

Pero fueron precisamente las personas que quedaron en Jordania las que lo empujaron a emprender esta aventura. "Mi familia, mis amigos y mis profesores me animaron a aprovechar la oportunidad. Yo lo veo como una ocasión para aprender, experimentar una nueva cultura y crecer a nivel personal y académico", explica el joven.

Una decisión en la que también jugó un papel fundamental la responsable del programa de intercambio académico de su universidad de origen, Rola Hseinat, a quien agradece su dedicación a la hora de animar al estudiantado a explorar las oportunidades que el Erasmus+ tiene que ofrecer. Y es que su vida, en apenas dos meses, ya ha cambiado.

Un mundo por descubrir

Omar Shadi Atif Alshbail llegó a Santiago el 1 de septiembre y permanecerá en la ciudad un semestre. "Fue el primer sitio en el que me interesé y sentí que era la elección correcta para mí", explica el joven, que añade: "Decidí apostar por estudiar aquí, experimentar una cultura diferente y ver cómo es la vida en otro país. Estoy muy contento de haber tomado esta decisión".

El estudiante viajó hasta la capital gallega acompañado por un segundo alumno Erasmus+ de otra universidad de Jordania. Ambos llegaron a Galicia sin conocer a nadie más, pero con ganas e ilusión por iniciar esta nueva experiencia que ya les está permitiendo hacer nuevos amigos y salir de su zona de confort.

Omar Shadi Atif Alshbail con otros estudiantes de intercambio y la rectora de la USC, Rosa Crujeiras. Cedida

El alumno confiesa que se sintió apoyado y agradece el trabajo de la Oficina de Movilidad, que hizo posible que asentarse en la ciudad fuese "fácil. "Me gustaría agradecérselo, en particular, a Ana Guerra, que ha sido maravillosa. Es muy amable y maja, está pendiente de los estudiantes y siempre está ahí para ayudar cuando necesitamos algo", destaca Omar Shadi Atif Alshbail.

La urbe compostelana no era una completa desconocida para el jordano antes de su llegada: "Sabía que Santiago de Compostela es famosa por su magnífica catedral y su deliciosa comida. Cuando decidí solicitar el Erasmus+, busqué más información sobre la ciudad y la universidad y me sentí muy atraído por su rica historia y su acogedora vida universitaria".

Santiago es, además, muy distinta a su ciudad de origen, Al Mafraq, ubicada al norte de Jordania y con un tiempo cálido y soleado. "Ambas tienen su propio encanto, pero son ambientes muy diferentes", señala el joven, que destaca que la capital gallega es "muy verde y con lluvia constante": "Todo gira alrededor de su famoso centro histórico".

"Me encanta que (Santiago) se pueda caminar tan fácilmente. Puedes salir fuera, encontrarte con tus amigos y dar una vuelta sin necesidad de coger el coche o el bus" Omar Shadi Atif Alshbail, estudiante Erasmus+ en la USC

Pese a que actualmente informarse sobre un lugar es muy sencillo a través de internet y de las redes que se puedan tejer con personas de todo el mundo, lo cierto es que siempre hay un choque cultural cuando se llega a un nuevo sitio. Y es que no hay nada como respirar el aire de las ciudades y pueblos, empaparse con su gente y pasearlos para descubrir los secretos que esconden.

Pero, ¿qué fue lo que más sorprendió a Omar cuando aterrizó en Santiago? "Definitivamente, lo verde que es el paisaje y lo acogedores que son los compostelanos. Y, por supuesto, la Catedral. Las fotos online no pueden capturar la verdadera belleza de las vistas. Realmente, tienes que ver el paisaje en persona", invita el joven sobre una ciudad de la que se ha enamorado.

Precisamente, una de las cosas que más le gusta de la ciudad es la atmósfera que se respira en la Ciudad Histórica. "Me encanta que se pueda caminar tan fácilmente. Puedes salir fuera, encontrarte con tus amigos y dar una vuelta sin necesidad de coger el coche o el bus", explica Omar.

Omar Shadi Atif Alshbail en la praza do Obradoiro de Santiago de Compostela. Cedida

Más allá de la belleza de Santiago de Compostela, el joven se siente muy cómodo en la ciudad gracias a su ambiente universitario: "Es espectacular, especialmente cuando todo el mundo pasa el rato en la praza da Quintana o queda para tomar unas tapas por la tarde-noche".

El día a día como Erasmus

Omar explica que le resultó muy sencillo adaptarse a Santiago gracias, en gran parte, a la hospitalidad de la ciudadanía. "Lo único a lo que me costó adaptarme un poco fue el tiempo lluvioso al venir desde Al Mafraq, pero me compré un impermeable y listo", explica el joven, que todavía tendrá que "enfrentarse" a las precipitaciones típicas del otoño y el invierno compostelano.

¿Y cómo es el día a día de un estudiante Erasmus+ en Santiago? Durante la semana, lo fundamental es ir a clase. Algo que Omar tiene el privilegio de hacer atravesando a pie "los parques verdes y las calles de piedra vieja", lo que el joven define como "una forma maravillosa de despertarse".

"Después de las clases en la USC, normalmente paso el rato con otros Erasmus+ de todo el mundo. Cocinamos juntos, salimos o exploramos rincones que están cerca. Es un equilibrio perfecto entre los estudios y experimentar la cultura gallega" Omar Shadi Atif Alshbail, estudiante Erasmus+ en la USC

"Después de las clases en la USC, normalmente paso el rato con otros Erasmus+ de todo el mundo. Cocinamos juntos, salimos o exploramos rincones que están cerca. Es un equilibrio perfecto entre los estudios y experimentar la cultura gallega", explica el joven, que señala que una de las principales diferencias que ha encontrado a nivel académico es el método de evaluación: en la USC tiene más tareas que en la JUST.

Pese a que este estudiante lleva solo dos meses en Galicia, se confiesa un enamorado de esta tierra y recomienda completamente la experiencia a otros jóvenes como él, a los que da un consejo: solicitar el visado lo antes posible, ya que el suyo tardó 95 días. Afortunadamente, llegó a tiempo para que Omar pudiese viajar hasta Santiago, aunque otros compañeros se perdieron el primer mes de clase por esta razón.

"Espero que estos tiempos de espera tan largos se puedan solucionar para que los futuros estudiantes de intercambio no tengan que enfrentarse al mismo retraso. Más allá de eso, estar en Santiago y estudiar en la USC está siendo una experiencia maravillosa", reconoce el joven, que agradece a su familia (especialmente a su padre) el apoyo en esta aventura y al Erasmus+ que le haya brindado la oportunidad de explorar nuevas culturas y vivir experiencias enriquecedoras.

"Mudarme de Jordania a Galicia me ha enseñado cómo adaptarme rápidamente y cómo comunicarme con gente que procede de contextos completamente diferentes. Te hace más independiente y de mentalidad abierta, algo fundamental para el crecimiento personal y el futuro laboral" Omar Shadi Atif Alshbail, estudiante Erasmus+ en la USC

"Más allá de lo académico, cambia la forma en la que ves el mundo. Experimentas un estilo de vida distinto: mudarme de Jordania a Galicia me ha enseñado cómo adaptarme rápidamente y cómo comunicarme con gente que procede de contextos completamente diferentes. Te hace más independiente y de mentalidad abierta, algo fundamental para el crecimiento personal y el futuro laboral", explica Omar.

Y es que poder vivir en otro país le ha permitido saber cuánto le gusta formar parte de una comunidad internacional, por lo que no descarta hacerse un hueco fuera de Jordania en el futuro. Omar ya valora intentar conseguir alguna beca como el Erasmus Mundus para cursar el máster en el extranjero, y trabajar más allá de las fronteras de su país una vez termine los estudios parece el siguiente paso natural.

Pero antes, Omar tiene por delante otros cuatro meses en los que le gustaría poder descubrir Galicia: "Hasta ahora, me he centrado en adaptarme y disfrutar de la vida en Santiago, pero tengo una lista de sitios que me gustaría visitar antes de que termine mi intercambio, como hacer una escapada a A Coruña para ver el mar o descubrir las villas costeras. ¡Santiago me ha tenido muy ocupado hasta ahora!".