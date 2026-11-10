Trabajadores de la concertada se manifiestan en A Coruña para exigir que se cumplan los acuerdos pendientes

Los trabajadores de la enseñanza concertada se han concentrado este martes a las 12:00 horas en la plaza de Pontevedra de A Coruña para reclamar a la Xunta de Galicia que desbloquee las negociaciones laborales y cumpla los acuerdos salariales firmados hace más de una década. La movilización, convocada en el marco de una jornada de huelga en el sector, busca presionar a la Consellería de Educación para que se siente con los representantes sindicales y atienda unas reivindicaciones que, según denuncian, llevan años sin respuesta.

La protesta coruñesa se enmarca en las movilizaciones que el personal de los centros concertados está desarrollando en Galicia. Los sindicatos consideran que la Administración autonómica mantiene paralizados diferentes compromisos recogidos en acuerdos anteriores y que esta situación está provocando un creciente malestar entre docentes y trabajadores de administración y servicios.

Chema Pita, representante de CCOO Ensino en la comisión de enseñanza privada de A Coruña, ha explicado que el principal objetivo de la movilización es conseguir una reunión con la Consellería. "Lo único que queremos es sentarnos a negociar, porque ese es el objetivo que tenemos", ha señalado, antes de denunciar que el departamento autonómico lleva 16 años sin recibirles pese a las reiteradas peticiones realizadas desde el sector.

El representante sindical considera que los trabajadores de la concertada están recibiendo un trato diferente al de sus compañeros de la enseñanza pública. Una situación que, a su juicio, también se refleja en las condiciones establecidas para esta jornada de huelga. "Nos tratan como trabajadores low cost, de segunda", ha afirmado.

En la misma línea se ha pronunciado Élida García Vilariño, de la Federación de Enseñanza de USO (FEUSO), que ha atribuido el conflicto a la negativa de la Xunta a abrir una negociación. Según ha explicado, las organizaciones sindicales no buscaban llegar a una situación de enfrentamiento, sino conseguir que la administración escuchase sus demandas y respetase los compromisos adquiridos.

"No estamos pidiendo nuevos acuerdos ni la paga de antigüedad para todo el mundo ni la jubilación parcial. Estamos pidiendo que se cumplan acuerdos que no se están cumpliendo", ha aclarado García Vilariño. También ha reclamado que se tenga en cuenta al personal de administración y servicios de los centros, al considerar que habitualmente queda fuera de las decisiones que afectan al sector.

La representante de FEUSO ha explicado que los sindicatos mantuvieron recientemente encuentros con los tres grupos parlamentarios gallegos, PP, PSOE y BNG, pero que esas conversaciones no han servido, por el momento, para desbloquear la situación. En particular, ha señalado que el PP, como partido que sostiene al Gobierno autonómico, no ha trasladado una propuesta que permita avanzar en las reivindicaciones.

Una deuda de 12.000 euros

Uno de los principales motivos de las protestas es el incumplimiento de diferentes compromisos económicos que los sindicatos sitúan en acuerdos publicados en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Alberto Hermans, representante del Sindicato Nacional de Ensino Privado (SNEP) en Galicia, ha detallado algunas de las cantidades que reclaman y ha cifrado en alrededor de 12.000 euros por trabajador los atrasos acumulados desde 2009, aunque la cuantía varía en función de cada caso.

Entre las reivindicaciones figura la recuperación de la paga extraordinaria de antigüedad (PEA), un complemento que corresponde a los trabajadores que alcanzan los 25 años de servicio. Según ha explicado Hermans, este derecho quedó bloqueado después de que el Gobierno gallego incorporase una disposición en sus presupuestos para dejar sin efecto su abono.

"Los compañeros que trabajan 25 años tienen otorgada una paga extraordinaria de antigüedad", ha recordado. El representante sindical ha defendido que se trata de un derecho salarial adquirido y ha asegurado que anteriores gobiernos de la Xunta llegaron a reconocer y abonar estas cantidades.

A esta reclamación se suman un complemento salarial de 45 euros mensuales y una subida del 2% que, según los sindicatos, debía haberse aplicado en 2009. Hermans ha puesto como ejemplo la situación de los empleados que alcanzan los 25 años de antigüedad, para los que la deuda acumulada podría acercarse a los 25.000 euros, dependiendo de sus circunstancias.

Los representantes de los trabajadores también exigen que se convoque al menos una vez al año la mesa tripartita de negociación, un compromiso que, según denuncian, tampoco se está respetando. Consideran que este órgano es fundamental para abordar las condiciones laborales del personal de los centros concertados y evitar que las reivindicaciones se acumulen sin respuesta.

Critican los servicios mínimos

Otro de los aspectos que ha centrado las protestas de este martes es la regulación de los servicios mínimos establecidos por la Consellería de Educación. Los sindicatos consideran que el porcentaje fijado para la huelga de la enseñanza concertada es excesivo y que supone una diferencia de trato respecto a la convocatoria prevista para el día siguiente en la enseñanza pública.

"Es una vergüenza que se nos discrimine de tal forma", ha señalado Alberto Hermans, que ha cuestionado que se establezca una presencia mínima del 20% de la plantilla en los centros concertados mientras que, según ha explicado, para la jornada de huelga de la enseñanza pública bastará con la presencia de un miembro del equipo directivo.

Joaquín Martínez, secretario de Acción Sindical de FSIE-Galicia, también ha criticado esta diferencia. A su juicio, los servicios mínimos están limitando la capacidad de movilización de los trabajadores y dificultan que la protesta tenga el alcance que podría conseguir.

Martínez ha recordado que en la anterior movilización celebrada en Santiago de Compostela participaron alrededor de 2.500 trabajadores de un colectivo que, según sus datos, está formado por unas 7.000 personas en Galicia. La cifra incluye tanto al profesorado como al personal de administración y servicios. Además, ha señalado que aproximadamente el 30% del alumnado gallego está escolarizado en centros concertados.

El representante sindical ha vinculado las reclamaciones económicas con las condiciones de trabajo del profesorado. En este sentido, ha puesto el foco en la diferencia de carga lectiva entre las redes pública y concertada: mientras los docentes de esta última tienen que impartir 25 horas semanales, sus compañeros de la pública realizan 18, pese a atender, según ha indicado, al mismo alumnado y desarrollar contenidos similares.

Nueva huelga en diciembre

Los sindicatos sostienen que el conflicto no se limita a las cantidades económicas pendientes, sino que también afecta al reconocimiento de los derechos laborales del conjunto de la plantilla. Por ello, insisten en que la solución pasa por recuperar los espacios de negociación y que la Xunta cumpla los compromisos que figuran en los acuerdos anteriores.

Los representantes sindicales aseguran que, tras las últimas protestas y los contactos mantenidos con los grupos políticos, todavía no han recibido una propuesta concreta de la Consellería de Educación para resolver el conflicto. La falta de avances mantiene abierta la posibilidad de nuevas movilizaciones.

De hecho, Alberto Hermans ha advertido de que los trabajadores volverán a convocar una jornada de huelga el próximo 15 de diciembre si la Administración autonómica no se pone en contacto con ellos para abrir una negociación. La intención de los sindicatos es mantener la presión hasta conseguir una reunión en la que puedan abordar tanto los atrasos salariales como el resto de las condiciones laborales del personal de la enseñanza concertada.