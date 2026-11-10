El can de palleiro, autóctono de Galicia, tiene una genética "singular" y diferente a otras razas

La constitución genética del can de palleiro es "singular" y diferente a la de otras razas. Esta es una de las principales conclusiones del estudio liderado por el catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Paulino Martínez, cuyas conclusiones se dieron a conocer esta mañana en un acto celebrado en la Facultade de Veterinaria del Campus de Lugo.

Los perros domésticos tienen una enorme diversidad de características físicas, comportamiento y funciones. Esta diversidad es consecuencia de dos procesos principales: la domesticación a partir de los lobos y la formación de las razas modernas, que tuvo lugar principalmente durante los últimos 200 años.

La selección artificial, el uso de un número reducido de animales fundadores y el aislamiento reproductivo de las razas provocaron diferencias genéticas entre ellas. No obstante, estos procesos también redujeron la diversidad genética dentro de muchas razas y aumentaron el parentesco y la consanguinidad.

Esta situación es especialmente importante en las razas locales, poco numerosas o que pasaron por programas de recuperación, ya que al haber pocos reproductores se favorece la pérdida de variabilidad genética y el aumento de la consanguinidad.

El análisis de marcadores genéticos permite estudiar estos aspectos de manera complementaria a la información procedente de los pedigrís. Mediante estos datos, indica la USC, se pueden evaluar la diversidad genética, la consanguinidad y los cambios históricos en el tamaño efectivo de la población. Esta información resulta fundamental para diseñar estrategias de conservación y gestión genética.

El can de palleiro, también conocido como Pastor Galego, es una raza autóctona de Galicia utilizada tradicionalmente para el pastoreo y la protección de las explotaciones ganaderas. Durante el siglo XX sufrió un importante descenso poblacional debido a los cambios en medio rural y a la introducción de razas extranjeras.

Ante esta situación, a finales de los 90 se comenzó un programa para recuperar las razas autóctonas gallegas y en el 2001 quedó establecido el estándar racial y el libro genealógico del can de palleiro: todavía queda mucho por conocer, ya que las diferencias genéticas permiten identificar a los individuos según su raza de origen. Estos paneles pueden reducir los costes de los análisis genéticos y facilitar la asignación racial.

Conservación a largo plazo

El objetivo del estudio presentado este martes fue caracterizar genéticamente el can de palleiro mediante información genómica, evaluando su diversidad genética, estructura poblacional, consanguinidad y tamaño de la población. Esta raza se comparó con el pastor alemán, identificado como su principal raza de referencia por su cercanía genética, para seleccionar un conjunto reducido de marcadores genéticos que permita diferenciarlas.

El estudio constató que la ausencia de desviaciones significativas en el equilibrio genético de la raza y la moderada consanguinidad son una garantía para su futuro si se realiza una gestión genética adecuada.

Todos los análisis realizados indican la diferenciación genética del can de palleiro respecto al pastor alemán y a un grupo mezclado de razas, permitiendo identificar un conjunto de marcadores altamente informativos que facilitan el desarrollo de una herramienta molecular para la asignación fiable de nuevos ejemplares al libro genealógico de la raza.

La combinación de un gran número de pequeñas variaciones presentes en el ADN con información detallada sobre las características físicas y de comportamiento de los animales permite identificar los factores genéticos asociados a determinados rasgos, como el color del pelo, y aplicar este conocimiento a los programas de cría.

Los resultados obtenidos contribuirán a mejorar el conocimiento de la situación genética del can de palleiro y a desarrollar herramientas útiles para su identificación y conservación a largo plazo.

El acto de presentación de los resultados contó con la participación de Paulino Martínez, además del presidente de la asociación can de palleiro, Daniel Conde, y el delegado de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares.