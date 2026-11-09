Sindicatos de la enseñanza concertada se concentran ante la Consellería para denunciar el "desamparo" del sector. Europa Press

El profesorado de la concertada en Galicia va mañana a huelga y prevé otra para el 15 de diciembre

El profesorado de la educación concertada de Galicia celebrará mañana martes una jornada de huelga. Convocado por CCOO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG ante los "incumplimientos" de la Consellería de Educación, el paro incluye dos manifestaciones en A Coruña y Vigo y tendrá previsiblemente continuidad el 15 de diciembre con una nueva jornada de protesta.

La jornada de huelga convocada para mañana, un día antes del paro general del 11 de noviembre, es el tercero que celebra el profesorado de la concertada tras el del 9 de septiembre (coincidiendo con "la vuelta al cole") y el del 6 de octubre, cuando Santiago de Compostela acogió una manifestación.

"Desde un primer momento nos están mintiendo, no pedimos nada nuevo, sino lo que sí nos estaban pagando y ahora no quieren pagar", denunció este lunes Manolo Alonso, de SNEP, en una rueda de prensa en la que han participado todos los sindicatos convocantes.

Las manifestaciones de este 10 de noviembre se celebrarán en A Coruña y Vigo a las 12:00 horas en ambos casos. En concreto, la de la ciudad herculina saldrá de la plaza de Pontevedra y llegará hasta la del edificio administrativo de Monelos, mientras que la de la urbe olívica irá desde Plaza España hasta la praza da Estrela.

Las demandas del profesorado

Los representantes de los sindicatos han exigido este lunes la convocatoria de la Mesa Tripartita de la enseñanza concertada y la apertura de "una negociación", según recoge Europa Press.

"Una cosa que no pasó y que tenía que pasar es la convocatoria de la Mesa Tripartita, pedimos esa convocatoria y que se abra una negociación, queremos un calendario de negociación que se nos prometió hace un año y por eso estamos aquí, porque no se cumplen las promesas", ha aseverado Jose Antonio Míguez, de UGT.

Los sindicatos, además, han recriminado al conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, que intente "enfrentar" al profesorado de la enseñanza concertada con los de la pública.

"No reclamamos privilegios, sino que se nos escuche, se nos tenga en cuenta y se cumplan los compromisos que debería haber por parte de la Consellería porque nuestra situación laboral cada vez es peor y con menos medios", ha explicado la representante de USO, Inés García.

"Queremos dejar constancia de que esto es un conflicto laboral y la Xunta pretende desviar la atención, se está incumpliendo un acuerdo firmado y publicado en el DOG, el PP es experto en ningunear los derechos de la clase trabajadora", añadió por su parte Chema Pita, de CC.OO.

Servicios mínimos

La Consellería de Educación, por otro lado, ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se determinan los servicios mínimos para la huelga.

La normativa establece la presencia de la dirección o de un miembro del equipo directivo que la sustituya, junto con un subalterno o subalterna por cada centro educativo, así como la cobertura mínimo del 20% del personal docente y del 20% del personal complementario.