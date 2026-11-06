El profesorado de la educación concertada de Galicia irá a huelga el martes 10 de noviembre

El profesorado de la enseñanza concertada de Galicia irá a huelga el próximo martes 10 de noviembre. Así lo han dado a conocer este viernes los sindicatos convocantes (FSIE, UGT, CCOO, USO, SNEP y CIG), que habían aplazado el anterior paro debido al trágico accidente ferroviario de Toledo.

Los representantes sindicales de los trabajadores darán una rueda de prensa el próximo lunes para dar los detalles de la convocatoria, pero ya han avanzado que realizarán dos manifestaciones. Las movilizaciones se concentrarán en las ciudades de A Coruña y Vigo y en ambos casos comenzarán a las 12:00 horas.

Esta será la segunda jornada de huelga de los enseñantes, que también protestaron el pasado 9 de septiembre coincidiendo con el arranque del curso. Posteriormente, habían convocado un nuevo paro el 29 de octubre, pero por respeto y solidaridad con las personas afectadas por el accidente ferroviario de Toledo decidieron aplazarlo.

7.000 profesionales afectados

Los profesionales llevan meses denunciando una "falta de diálogo absoluto" con la Administración autonómica y exigen abrir una mesa tripartita de negociación para equiparar sus condiciones laborales a las de la enseñanza pública.

Los docentes, además, piden que se convoque la mesa negociadora entre Xunta, patronal y sindicatos para hacer que se cumplan los acuerdos firmados en 2008, "que dejaron de respetarse en el 2010", así como para homologar la carga lectiva e incluir dentro del cómputo las guardias de recreo y de transporte.

Los sindicatos señalan que la situación afecta a unos 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado gallego. Ante esta situación exigen un "cambio de rumbo" en la política educativa y la recuperación de la paga extra de antigüedad, además de la revisión de complementos salariales y tutorías.

Los representantes sindicales también han demandado la renegociación de los acuerdos sobre jubilación parcial y la creación de un complemento salarial autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS). El 80% de las categorías del PAS, según los sindicatos, se sitúan por debajo del salario mínimo, lo que obliga a los trabajadores a recurrir a sus trienios de antigüedad para alcanzar el importe legal.