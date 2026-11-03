El fenómeno de los curis aterriza en las aulas Galicia: de la "anécdota" a los peligros del ciberacoso

Hace semanas que están en boca del alumnado, profesorado y padres y madres de Galicia. Los curis son cuentas anónimas creadas en redes sociales (especialmente TikTok) para compartir memes en los que, con ironía, se comparte el día a día de un centro educativo. Sin embargo, estas imágenes (muchas de ellas generadas con inteligencia artificial) pueden llegar a ser ofensivas y ya han motivado varias denuncias en España.

Los curis se han puesto de moda en los institutos gallegos, aunque su incidencia parece no haber ido más allá de las aulas y fuentes de los centros y las asociaciones de padres y madres señalan que la situación se vive con normalidad. Los profesionales y las familias, en todo caso, piden más formación para que los menores entiendan la repercusión de sus acciones en redes sociales y sean conscientes de lo que publican o consumen.

Además, el surgimiento de los curis pone sobre la mesa un tipo de acoso poco frecuente en las aulas, pero que gracias al anonimato que brindan canales como las redes sociales se amplifica en estos contextos: el acoso de un menor a un adulto.

Falta de ética digital

Antonio Rial, profesor de Psicología de la Universidade de Santiago de Compostela y coautor del informe Infancia, adolescencia y bienestar digital de UNICEF España, la USC, el Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática (CCII) y Red.es, indica que aunque, por ahora, el fenómeno curis se está desarrollando en Galicia de forma "anecdótica" puede llegar a desencadenar consecuencias poco deseables a diferentes niveles.

"Puede convertirse en un elemento que perjudica, que daña la convivencia y que es un reflejo de las carencias que tenemos en España y en el mundo en todo lo que tiene que ver con la ética digital o la ciudadanía digital. Es un elemento que claramente revela que en esos aspectos tenemos mucho trabajo por hacer", señala.

En esta línea, el experto recuerda la necesidad de los adolescentes de sentirse validados socialmente, que puede llevarlos a ejecutar comportamientos "no empáticos" y "multiplicadores" a través de las redes sociales: "Están constantemente metidos en todas las salsas por ese miedo a quedar fuera, sin ser conscientes de cuáles son los riesgos que eso puede conllevar respecto al tipo de conductas que están teniendo en esos perfiles y grupos del ámbito digital".

"Hay que educar a los hijos, asumiendo la responsabilidad parental y jurídica" Antonio Rial, profesor de Psicología de la Universidade de Santiago de Compostela

Rial insiste en que, precisamente, ese es el gran problema que los expertos en acoso escolar y ciberacoso detectan: "Muchas veces el principal motivo es 'no sabía realmente que eso le podía afectar'. Cuando preguntas por qué hiciste esto que supone un acoso o ciberacoso para terceros, la principal respuesta es 'no era consciente, no sabía', y la segunda es 'era una broma'".

En este sentido, el psicólogo indica que los padres deben preguntarse, no solamente qué hacer si sus hijos son víctimas, sino que también si pueden estar participando y agrediendo a otros, incluso de manera poco consciente por falta de empatía o de asertividad. "Lo primero es educar a los hijos, asumiendo la responsabilidad parental y jurídica", apunta.

Por ello, Rial considera que la educación digital debe ir más allá de advertir a los menores sobre los riesgos de las redes sociales y ayudarles a desarrollar herramientas para relacionarse con los demás.

A nivel familiar, considera necesario trabajar varios puntos con los menores, al margen de la labor de prevención de los centros educativos. "Primero, entender que en el ciberacoso la figura más prevalente es la víctima-agresora, debido a la normalización de las conductas lesivas. Segundo, reforzar las competencias humanas: una buena autoestima no dependiente del refuerzo social externo, empatía hacia los demás y asertividad para no dejarse arrastrar por el grupo", concluye.

Pocas denuncias en Galicia

Fuentes policiales, por otro lado, han confirmado a Quincemil y Treintayseis que en Galicia apenas se han producido denuncias por este asunto. La Policía Nacional explicaba hace unos días en un comunicado que parte del contenido compartido por las cuentas curis tiene un carácter humorístico y respetuoso, pero cuando las publicaciones se centran en atacar, humillar o vejar es preciso tomar cartas en el asunto.

"Las burlas sobre el aspecto físico, la difusión de rumores o los montajes vejatorios pueden exponer a la persona afectada ante su entorno escolar", indica la Policía Nacional en un comunicado, en el que señala que en función de la gravedad y las circunstancias de cada caso, estas conductas pueden constituir delitos contra la integridad moral o injurias graves, entre otros, así como responsabilidades civiles.

Las víctimas, en todo caso, deben guardar las capturas de pantalla de las publicaciones y comentarios intentando que se vea la fecha y el perfil, así como conservar el nombre del usuario y los enlaces. Una información que deben reportar a través de las herramientas de cada aplicación, donde se recomienda bloquear a quien hostiga, y también trasladar a un adulto de confianza, al centro educativo y a la Policía.

Incidencia desigual

El fenómeno de los curis lleva ya unas semanas pululando por los pasillos y las aulas de los centros escolares de Galicia. La repercusión que ha tenido es desigual, con algunos colegios e institutos en los que las cuentas de redes sociales son un secreto a voces y otros en los que no hay ninguna.

Fuentes del equipo directivo del IES Eduardo Pondal de Santiago de Compostela explican que son conscientes de que existen cuentas con memes de los enseñantes, aunque no se han tomado medidas desde el propio instituto fundamentalmente por falta de medios o legitimidad. Alguno de los docentes afectados, sin embargo, sí han decidido emprender acciones de forma particular.

"Temos a sensación de que é un fenómeno un pouco superado", explican las mismas fuentes del centro compostelano, que concretan que hace dos semanas era un tema de conversación habitual pero que actualmente apenas se toca. "É unha moda efímera. É moi repetitiva, se ves as publicacións de uns centros e de outros é exactamente o mesmo, repiten os mesmos memes", añaden.

Por otro lado, fuentes de la dirección del IES Fernando Wirtz Suárez de A Coruña confirman que tienen constancia de la existencia de cuentas con memes del centro educativo, pero que "de momento, nada reseñable" y con comentarios "sin importancia".

"Mientras no se publique nada ofensivo no se tomarán medidas. Por ahora, lo publicado no es ofensivo", señalan.

Las familias piden formación

La presidenta de la Confederación de Anpas Galegas, Isabel Calvete, explica por su parte que no tienen constancia de problemas generados por los curis en los centros escolares. "Non recibimos ningunha queixa, ás ANPAS non nos trasladaron nada sobre este novo fenómeno", indica Calvete, que indica que si se trata de un fenómeno emergente, es importante atajarlo antes de que se vuelva un problema real.

"Está moi ben que teñan acceso a Internet e aos dispositivos, pero é fundamental que aprendan a utilizalos e a identificar os riscos", añade la representante de Anpas Galegas. Calvete considera que esta moda es consecuencia de que los jóvenes empiecen a usar los dispositivos móviles sin ser conscientes de lo que implica, por lo que apela a concienciar y formar al respecto.

"Está moi ben que (o alumnado) teña acceso a Internet e aos dispositivos, pero é fundamental que aprendan a utilizalos e a identificar os riscos" Isabel Calvete, presidenta de la Confederación de Anpas Galegas

A este respecto, la representante de la entidad pide que se organicen acciones preventivas para no tener que llegar a situaciones como las actuales, con contenidos en redes sociales que llegan a faltar al respeto al profesorado y al alumnado. Calvete señala que esto pasa por la formación tanto a los jóvenes como a las familias y a los enseñantes.

"É o que pasa con todos os perfís falsos que se crean. Parece que poñemos unha máscara e xa non nos identifican, e detrás desa máscara temos vía libre para facer e dicir o que nos da a gana. Iso non pode ser: todo ten as súas consecuencias, e non hai que chegar a ter que sufrilas senón a non realizar certas accións", concluye Calvete.