Tripulante de cabina por un día: así será el Open Day gratuito de Air Hostess en A Coruña

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¿Alguna vez te has preguntado cómo es trabajar a bordo de un avión? Air Hostess A Coruña propone descubrirlo de primera mano con un Open Day gratuito que permitirá a los asistentes acercarse al mundo de la aviación y conocer cómo es el día a día de un tripulante de cabina de pasajeros (TCP).

La jornada tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, a las 16:00 horas, en las instalaciones de la escuela, situadas en la avenida Rubine, 31, en A Coruña. Una cita especialmente pensada para quienes se plantean iniciar su formación en este sector y quieren descubrir si esta profesión encaja con sus intereses, aunque no es necesario contar con experiencia previa ni conocimientos aeronáuticos.

Open Day en Air Hostess A Coruña. Cedida

Durante el encuentro, los participantes podrán vivir diferentes experiencias en el simulador de la escuela, entre ellas demostraciones de seguridad, ejercicios relacionados con la despresurización y una evacuación por rampa. También tendrán la oportunidad de probarse el uniforme y sentirse como auténticos tripulantes de cabina por un día. "Queremos que vivan la profesión en primera persona", explican desde Air Hostess A Coruña.

Además de las actividades prácticas, el equipo de Air Hostess estará disponible para resolver dudas sobre la profesión, los requisitos de acceso y las opciones formativas para dar los primeros pasos en el sector.

Trabajar como TCP ofrece oportunidades profesionales en compañías aéreas nacionales e internacionales, en vuelos de corto, medio y largo radio. Una salida especialmente interesante para personas con habilidades comunicativas, capacidad para trabajar en equipo, gusto por el trato con el público e interés por los idiomas y los viajes. "Es una profesión llena de oportunidades para quienes quieren conocer mundo", destacan desde la escuela.

El Open Day es gratuito y cuenta con plazas limitadas. Los interesados pueden reservar su plaza a través de este formulario.