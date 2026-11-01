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Tripulante de cabina por un día: así será el Open Day gratuito de Air Hostess en A Coruña
La escuela celebrará una jornada práctica el próximo 6 de noviembre en A Coruña, con experiencias en simulador, demostraciones de seguridad y la posibilidad de convertirse en TCP por un día
Puedes anotarte aquí: Open Day gratuito Air Hostess A Coruña
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¿Alguna vez te has preguntado cómo es trabajar a bordo de un avión? Air Hostess A Coruña propone descubrirlo de primera mano con un Open Day gratuito que permitirá a los asistentes acercarse al mundo de la aviación y conocer cómo es el día a día de un tripulante de cabina de pasajeros (TCP).
La jornada tendrá lugar el próximo 6 de noviembre, a las 16:00 horas, en las instalaciones de la escuela, situadas en la avenida Rubine, 31, en A Coruña. Una cita especialmente pensada para quienes se plantean iniciar su formación en este sector y quieren descubrir si esta profesión encaja con sus intereses, aunque no es necesario contar con experiencia previa ni conocimientos aeronáuticos.
Durante el encuentro, los participantes podrán vivir diferentes experiencias en el simulador de la escuela, entre ellas demostraciones de seguridad, ejercicios relacionados con la despresurización y una evacuación por rampa. También tendrán la oportunidad de probarse el uniforme y sentirse como auténticos tripulantes de cabina por un día. "Queremos que vivan la profesión en primera persona", explican desde Air Hostess A Coruña.
Además de las actividades prácticas, el equipo de Air Hostess estará disponible para resolver dudas sobre la profesión, los requisitos de acceso y las opciones formativas para dar los primeros pasos en el sector.
Trabajar como TCP ofrece oportunidades profesionales en compañías aéreas nacionales e internacionales, en vuelos de corto, medio y largo radio. Una salida especialmente interesante para personas con habilidades comunicativas, capacidad para trabajar en equipo, gusto por el trato con el público e interés por los idiomas y los viajes. "Es una profesión llena de oportunidades para quienes quieren conocer mundo", destacan desde la escuela.
El Open Day es gratuito y cuenta con plazas limitadas. Los interesados pueden reservar su plaza a través de este formulario.