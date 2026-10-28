La Universidade de A Coruña diseña una estrategia para crear nuevas titulaciones

La Universidade da Coruña (UDC) quiere adaptar su oferta académica a los cambios sociales, culturales y científicos de los próximos años. Para ello, ha diseñado su primera Estrategia de Titulaciones, un documento que servirá de guía para revisar los grados y másteres actuales, actualizar los que sea necesario y estudiar la implantación de nuevas formaciones.

La propuesta se ha analizado este miércoles en el Consello de Goberno de la universidad y establece los principios que deberán orientar las decisiones sobre el futuro de su oferta académica. El objetivo es que las titulaciones respondan a las necesidades de la sociedad y aprovechen las fortalezas de la institución, evitando duplicidades y teniendo en cuenta los recursos disponibles.

Entre los criterios que recoge el documento figuran la calidad académica, el servicio público, la sostenibilidad, la cooperación entre universidades, la internacionalización y el equilibrio territorial. También apuesta por tomar decisiones basadas en evidencias y mantener una evaluación continua de las enseñanzas.

La estrategia establece, además, que cualquier nueva titulación o modificación de una existente deberá tener en cuenta aspectos como la disponibilidad de profesorado, las infraestructuras, la organización académica y los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Con este marco, la UDC pretende ordenar su oferta formativa con una visión global y establecer una planificación estable que permita adaptar sus estudios a las necesidades sociales y al desarrollo económico y cultural de su entorno.

Tres nuevas microcredenciales

Además de la estrategia académica, el Consello de Goberno ha aprobado tres nuevas microcredenciales universitarias relacionadas con el ámbito naval y de defensa. Estas formaciones se impartirán en el Campus Industrial de Ferrol y estarán dirigidas a la especialización de personal técnico.

Las nuevas propuestas se centran en tres ámbitos concretos: la prevención de riesgos laborales en entornos navales, la aplicación del Método de los Elementos Finitos (FEM) para analizar y diseñar estructuras de ingeniería y el uso de herramientas avanzadas para desarrollar proyectos de ingeniería de equipamiento de buques.

Estas formaciones buscan actualizar las competencias profesionales en sectores estratégicos y reforzar la colaboración de la universidad con el tejido industrial e institucional de Ferrol.

La UDC busca reducir un 70% el almacenamiento digital

La universidad también trabaja en una estrategia para optimizar sus recursos digitales y reducir los costes asociados a los servicios de almacenamiento de pago en la nube.

Según los datos facilitados por la institución, la revisión de sus políticas de administración, conservación y eliminación de contenidos ha permitido liberar ya un 22% del espacio utilizado desde el inicio del curso académico.

La siguiente fase contempla establecer nuevas cuotas de almacenamiento para los distintos colectivos universitarios, con el objetivo de reducir un 70% la ocupación actual antes de que termine el año.

Paralelamente, la UDC estudia desplegar una nube propia basada en tecnologías abiertas. La iniciativa busca disponer de un sistema de almacenamiento soberano y apoyar proyectos estratégicos vinculados, entre otros ámbitos, a la Ciencia Abierta.