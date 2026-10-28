Constituida la Unidade Docente do CHUAC de A Coruña para la descentralización del Grado de Medicina

La descentralización del grado de Medicina en A Coruña sigue avanzando. El Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) ha constituido este miércoles su propia unidad docente, integrada por cerca de 40 profesionales, que se encargarán de organizar las enseñanzas y coordinar la actividad académica con la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

El nuevo órgano estará coordinado por Javier de Toro, catedrático de escuela universitaria de la Universidade da Coruña (UDC) y jefe del Servicio de Reumatología del CHUAC. De Toro compatibilizará esta responsabilidad con la dirección del Departamento de Medicina de la universidad coruñesa, creado el pasado mes de marzo.

En la sesión constitutiva participaron el rector de la UDC, Ricardo Cao, y el gerente del CHUAC, Luis Verde. Durante el encuentro, el nuevo coordinador destacó el potencial profesional de los integrantes de la unidad y calificó de "muy importante" esta nueva etapa, en la que la colaboración entre la institución académica y la sanitaria permitirá avanzar en la descentralización de los estudios.

La unidad docente será la responsable de organizar las enseñanzas y elaborar el Plan de Organización Docente en coordinación con la USC. También trabajará con los departamentos implicados para garantizar que los criterios de enseñanza y evaluación sean similares en los distintos lugares donde se imparte el grado.

Continuará el próximo curso

La descentralización de Medicina en A Coruña comenzó este curso con la docencia clínica de quinto, un primer paso que tendrá continuidad el próximo año académico. La previsión es que en el curso 2027-2028 se implante la totalidad de quinto curso en el CHUAC.

La constitución de esta unidad docente se suma al trabajo del Departamento de Medicina de la UDC, que reúne diez áreas de conocimiento relacionadas con las ciencias médicas y biomédicas, entre ellas Cirugía, Farmacología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Psiquiatría y Radiología.

La creación de ambas estructuras busca mejorar la planificación de la docencia, favorecer la colaboración entre especialidades y consolidar la presencia académica de Medicina en A Coruña.

Javier de Toro es doctor en Medicina por la Universidade de Santiago de Compostela y se incorporó al CHUAC en 1988 y a la UDC en 1992. Vinculado al Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC), sus principales líneas de investigación se centran en la terapia celular, la medicina regenerativa, la gestión sanitaria y las enfermedades musculoesqueléticas y reumáticas.