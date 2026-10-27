Un investigador de la UDC asesorará a la plataforma europea de publicación científica en abierto

El investigador Salvador Naya Fernández, del Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (CITIC) de la Universidade da Coruña (UDC), ha sido nombrado miembro del Consejo Asesor Científico de Open Research Europe, una plataforma europea de publicación científica en acceso abierto. Durante los próximos tres años, participará en las decisiones y recomendaciones que orientarán el funcionamiento y la evolución de esta iniciativa, promovida por la Comisión Europea y varias agencias nacionales de financiación de la investigación.

La incorporación de Naya a este órgano internacional reconoce su trayectoria científica y su compromiso con la ciencia abierta. El consejo está integrado por 22 investigadores de distintas disciplinas y países, seleccionados en un proceso al que concurrieron más de 400 candidaturas. La elección tuvo en cuenta la excelencia y la experiencia investigadora, la participación en tareas editoriales y de evaluación científica, así como la implicación en el impulso de modelos de publicación más transparentes y accesibles.

El mandato tendrá una duración inicial de tres años y podrá renovarse por un período adicional de otros tres. En esta nueva etapa, el órgano asesor tendrá entre sus responsabilidades orientar las políticas editoriales de Open Research Europe y contribuir a garantizar la integridad de sus publicaciones, además de abordar cuestiones relacionadas con la ética científica y los procedimientos de revisión por pares.

El consejo también analizará los mecanismos de transparencia y las posibles situaciones de mala conducta científica, así como la gobernanza y la sostenibilidad de la plataforma. Su labor incluirá asesorar sobre el desarrollo de nuevos servicios y explorar oportunidades de colaboración, atendiendo a las particularidades de las diferentes áreas de conocimiento.

Una plataforma para difundir la investigación sin barreras de acceso

Open Research Europe promueve un modelo de comunicación científica que permite publicar gratuitamente los resultados de investigaciones financiadas con fondos públicos. La iniciativa apuesta por el acceso abierto y la revisión abierta por parte de especialistas, con el objetivo de facilitar una difusión más rápida, transparente y accesible del conocimiento.

La participación del investigador del CITIC permitirá incorporar su experiencia científica a los debates sobre el futuro de esta plataforma europea, que busca avanzar hacia un sistema de publicación en el que los resultados de investigación puedan consultarse con mayor facilidad y los procesos editoriales sean más transparentes.

En España, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades participa en esta iniciativa a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en consonancia con los objetivos de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta. El nombramiento de Naya refuerza, además, la presencia de la Universidade da Coruña en los espacios internacionales en los que se debate cómo mejorar la comunicación y la difusión de la investigación.

El CITIC, al que pertenece el investigador, es un centro de la UDC creado en 2008 para impulsar la investigación y la innovación en tecnologías de la información y las comunicaciones. Su actividad abarca ámbitos como la inteligencia artificial, la ciencia e ingeniería de datos, la computación de altas prestaciones y los servicios y redes inteligentes, además de una línea transversal de ciberseguridad. El centro cuenta con la acreditación de Centro de Excelencia y forma parte de la Rede CIGUS para el período 2024-2027.