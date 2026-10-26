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La Universidade de A Coruña promueve InPacto, una iniciativa para acercar la investigación a la sociedad
El nuevo proyecto contará con más de una treintena de investigadores Ramón y Cajal pertenecientes a ámbitos como inteligencia artificial, biomedicina, química, física, ingeniería, matemáticas, sostenibilidad, ciencias sociales, psicología o derecho, procedentes de centros de referencia de la universidad
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InPacto es la nueva iniciativa de la UDC que busca acercar la investigación de diferentes ámbitos a la ciudadanía. Además, tiene como objetivo fortalecer la conexión entre universidad, empresa y sociedad.
La divulgación es una parte fundamental de la investigación universitaria y pone en valor el talento investigador. Para ello, se desarrollarán nuevos formatos de divulgación científica accesibles y participativos, se fortalecerán las relaciones con la ciudadanía y el tejido productivo y se impulsarán nuevos modelos de transferencia.
En la presentación, según informa la UDC en nota de prensa, el vicerrector de Investigación y Transferencia, Jerónimo Puertas, explicaba que este programa nace de la convicción de que "la investigación alcanza su máximo valor cuando el conocimiento generado trasciende el ámbito académico y contribuye a mejorar la sociedad, impulsar la innovación y responder a los grandes desafíos científicos, tecnológicos, sociales y ambientales de nuestro tiempo".
InPacto contará con perfiles de alto nivel, con más de una treintena de personas investigadoras Ramón y Cajal, uno de los contratos posdoctorales más prestigiosos, competitivos y exigentes del sistema público de España. Todos ellos pertenecientes a diversos ámbitos como inteligencia artificial, biomedicina, química, física, ingeniería, matemáticas, sostenibilidad, ciencias sociales, psicología o derecho, procedentes de centros de referencia de la universidad.
Programación InPacto
La programación del proyecto de investigación y divulgación tendrá diferentes iniciativas que comienzan esta misma semana y se irán alargando durante el año 2027.
- Encuentros universidad-empresa (UDC Conecta, 28 de octubre)
- Ciencia comunitaria en espacios cotidianos (Abastos de ciencia en el Mercado de San Agustín, 7 de noviembre)
- Proyectos para 2027: torneo InPACTO League, una jornada TEDxUDC y una plataforma web centralizadora