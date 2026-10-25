Eva (22 años) regala su tiempo a los niños del hospital de Santiago: "Me dan fuerzas para seguir"

Eva Durán cruzó las puertas del Aula Hospitalaria del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) por primera vez cuando se mudó a la capital gallega para estudiar el Grado en Matemáticas. Lo hizo con la ilusión de poder ayudar a través del voluntariado, y desde entonces sus visitas a los pequeños ingresados son constantes, acompañándolos en este duro e injusto momento de su vida.

Natural del municipio pontevedrés de Vilaboa, desde donde se mudó a Santiago para hacer primero el Grado y después el Máster en Matemáticas, esta joven de 22 años ya había tenido algún contacto con el voluntariado en el CPI do Toural. "Facían algunhas actividades e eu anotárame. Cando entrei na carreira busquei se a universidade ofrecía algún tipo de voluntariado", explica la matemática.

Y vaya si lo hace. La USC fue la institución académica española con mayor participación estudiantil en actividades de voluntariado durante el curso 2025-2026. Un total de 4.257 alumnos colaboraron en sus programas, según recoge el XIV Estudio sobre Voluntariado Universitario elaborado por la Fundación Mutua Madrileña en el marco de la XIV edición de sus Premios al Voluntariado Universitario.

Una de ellas fue Eva, que seleccionó entre las opciones que ofrecía la USC el Aula Hospitalaria del CHUS. "Son moi neneira e pareceume algo moi chulo, pensei que era a actividade que máis cadraba coa miña personalidade. Realmente nunca me parara a pensar en que un neno que está ingresado nunca sae de aí, paréceme algo súper importante que traten de facerlle ese momento tan malo un pouquiño mellor", explica la joven.

"O primeiro ano ía polas tardes. Facía apoio no tempo de lecer para os nenos ingresados en planta e en psiquiatría infanto-xuvenil, e dende o segundo ano vou polas mañás e fago apoio educativo", explica la joven, que añade: "Se é un ingreso de longa estancia teñen que seguir tendo clase dalgún xeito. Teñen as súas clases cos profes dos seus colexios e institutos e apoiámolos no que podemos xunto aos profesores da Aula Hospitalaria".

"Nalgún momento no que te sintes canso ou triste, pensas que se eles poden, ti tamén. Podes estar triste ou cansa, e podes facelo triste ou cansa. Se necesitas parar, paras, pero vas a chegar" Eva Durán, estudiante del máster en Matemáticas y voluntaria de la USC

El voluntariado, por tanto, está centrado en apoyar y ayudar a los pequeños. "Intentamos distraelos un pouco, acompañalos", explica Durán, que regala su tiempo a los pequeños del hospital de forma completamente altruista, manteniéndose constante en el tiempo. Y esto es, precisamente, algo que agradecen especialmente los niños y niñas del CHUS.

"Unha rapaza díxome o ano pasado 'gracias por vir e por vir de forma consistente'. Hai xente que ao mellor se apunta e vai un día ou dous e desaparece. Ela agradecía que fose de forma consistente porque os facía sentir importantes, que lle importaban a alguén", relata la voluntaria, consciente del impacto que puede tener en la vida de estos pacientes tan especiales.

¿Y qué le aportan los niños y niñas a Eva Durán? "Forzas para seguir. Ves xente á que lle cambian a medicación e se atopa mal e dá igual, levántanse e van alí para estudar porque queren ser avogadas, por exemplo. E nalgún momento no que te sintes canso ou triste, pensas que se eles poden, ti tamén. Podes estar triste ou cansa, e podes facelo triste ou cansa. Se necesitas parar, paras, pero vas a chegar", explica.

Eva Durán, voluntaria de la USC en el Hospital de Santiago. Cedida

La experiencia ha enriquecido la vida de Eva Durán, que actualmente va un día a la semana al Aula Hospitalaria para acompañar a los más pequeños. Algo que le gustaría seguir haciendo una vez termine el máster, ya que su intención es quedarse en Santiago. Estos años, además, ha conocido a más gente que hace voluntariado en diferentes entidades que comparte su misma "inquedanza por facer do mundo algo mellor".

A aquellos que nunca han probado una experiencia similar, Eva se lo recomienda totalmente: "Hai que buscar un voluntariado que encaixe co que a ti che gusta. Se non che gustan os nenos, non vaias a un voluntariado no que haxa nenos. Hai unha variedade amplísima de ofertas, busca o que che encaixe. É unha experiencia moi enriquecedora para ti como persoa, para aprender da xente, da vida e das cousas".

Ciudad universitaria y solidaria

Eva es solo un ejemplo de los miles de estudiantes que participan en los 199 proyectos de voluntariado de la USC, de los que el 7% nacieron el pasado curso. La colaboración con el tercer sector constituye uno de los principales rasgos del modelo de la universidad y el 92% de las iniciativas se realizó junto a entidades sin ánimo de lucro.

La infancia, el medioambiente y el voluntariado hospitalario fueron los principales ámbitos de actuación. La mayor parte de las acciones duraron entre tres y seis meses, "lo que favorece la continuidad y permite a los alumnos compatibilizar su compromiso con las exigencias del curso académico", según el estudio de la Fundación Mutua Madrileña.

La proximidad define igualmente la actividad de la Universidade de Santiago de Compostela. Todos los proyectos se desarrollaron en Galicia, reforzando la conexión de la comunidad universitaria con su entorno y la cooperación con entidades sociales de la región. Estas iniciativas beneficiaron directa o indirectamente a cerca de 50.000 personas.