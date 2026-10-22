A Coruña publica la lista de vacantes en las Escuelas Infantiles Municipales: ¿dónde se puede consultar?

El Concello de A Coruña acaba de publicar la lista de solicitudes de plazas en las Escuelas Infantiles Municipales presentadas fuera del plazo ordinario o por causas excepcionales. Además, se ha actualizado el número total de vacantes disponibles en los diferentes centros de la ciudad para comenzar a llevar a cabo la adjudicación definitiva.

Actualmente, el curso con más plazas libres es el de 3 años (niños nacidos en 2024), con 117 vacantes, seguido del de 1 año (nacidos en 2026), con 40, y el de 2 años (nacidos en 2025), con 12. Estas vacantes se distribuirán entre las familias que todavía figuran en la primera lista de espera y las que han presentado nuevas solicitudes.

"Estamos trabajando para que todas las familias puedan disponer de este servicio en uno de los centros públicos de esta ciudad. Hay que recordar que todas las escuelas infantiles son gratuitas para las familias, y nuestro objetivo es que cada año lleguen a más gente", destacó la alcaldesa, Inés Rey.

Próximamente, el Concello procederá a distribuir las plazas disponibles siguiendo criterios de puntuación entre las familias solicitantes. Además, las vacantes que se produzcan hasta diciembre de este año en alguna de las escuelas infantiles municipales se irán cubriendo con la lista de espera, ofertando las plazas por orden.

Si una familia rechaza una plaza ofertada, continuará en la lista de espera en la misma posición para una futura convocatoria.

La lista de espera actualizada y la relación de plazas vacantes pueden consultarse en la página web del servicio de Educación, en este enlace.