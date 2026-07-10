La Tribo do Milladoiro, en Ames (A Coruña), rompe estereotipos: "La periferia está llena de vida"

Ryuu (18) y Lucas (19) son dos de los jóvenes que forman parte de la Tribo do Milladoiro, un grupo que reivindica esta zona de Ames como un lugar para vivir y lucha contra los estereotipos y los discursos de odio a través de tres cortos y carteles que ellos mismos protagonizan. Todos ellos han dado un paso frente a los discursos que asocian los barrios periféricos, la inmigración y la diversidad con la inseguridad y el conflicto.

Este proyecto piloto de comunicación participativa ha sido impulsado por Agareso en colaboración con el IES de O Milladoiro y con el apoyo de la Fundación laCaixa. El objetivo es mejorar la convivencia ciudadana intercultural y la cohesión social de la localidad, haciendo que sean los jóvenes los que favorezcan este camino.

Una decena de estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato tomaron las riendas de la Tribo do Milladoiro el pasado mes de octubre. El proyecto, que lleva años ya en marcha, cogió fuerza gracias al trabajo de los estudiantes, que trabajaron para llevar su voz a la calle.

Tres cortos para hacer pensar

"Este ano foi máis comentado porque todo o mundo tiña unha mala imaxe do Milladoiro e queríamos que iso cambiase, que a xente de fora vise que non é tan malo como algúns din", explica Ryuu, que concreta que el grupo se reunía una vez a la semana para hacer lluvia de ideas. Unos encuentros de los que salieron los guiones para tres producciones audiovisuales.

Y es que la Tribo do Milladoiro grabó tres cortos de diferentes temáticas este curso. Los jóvenes recibieron formación sobre cómo grabar las imágenes de los vídeos, que protagonizan ellos mismos salvo en el caso de un compañero que los ayudó, y después Elena se encargaba del montaje.

"Planeábamos los guiones y las escenas. Después cogíamos los trípodes y las cámaras, poniendo las personas en plano preparadas para actuar", explica Lucas, que tras formar parte del proyecto se replanteó su futuro: esta experiencia le hizo cambiar su idea de estudiar Psicología y hará un FP de Audiovisuales.

Este joven se implicó sobre todo en el corto que trata el acoso escolar. "Es una visión de dos familias conflictivas. En una de ellas hay un chico que tiende a hacerle bullying a un tercer niño, mientras que la chica de la otra familia lo asume de otra forma y ayuda al acosado. Esto hace que el primero reflexione y tome idea de mejorar", indica Lucas.

El estudiante explica que este corto permite ver como, en ocasiones, el acoso escolar no es algo que necesariamente se deba a la personalidad del acosador, sino que puede haber muchos factores detrás que es preciso tener en cuenta. Un ejemplo de cómo la juventud puede hacer reflexionar a través de un trabajo bien pensado y consciente, haciendo que la gente aprenda a ver a los demás con otros ojos.

Los otros dos cortos tienen un estilo más documental. Ryuu explica que ella misma protagoniza Diversidade no Milladoiro y que, al igual que la compañera que actúa en Luares no Milladoiro, se sintieron cómodas grabando estas producciones audiovisuales: "É divertido, ábreche as portas a experiencias que doutra forma non poderías ter". Lucas, por su parte, señala que "estamos orgullosos de lo que conseguimos".

Carteles con sus propias experiencias

La Tribo do Milladoiro, por otro lado, realizó varios carteles protagonizados por cada uno de sus miembros. La campaña la tuvieron clara desde el inicio. "Solo lle demos o toque persoal de cada un. A frase que sae no meu cartel penseina eu, e a que sae no de Lucas é del. É coma un anaco de nós no cartel", explica Ryuu.

"A periferia está chea de vida", se puede leer en el de Marelys, mientras que Ángel Fidel escribió: "Ser diferente non é malo". Ryuu, por su parte, señala que "A mestura está en todas nós". La idea de esta iniciativa es que la juventud y las personas migrantes de sitios como O Milladoiro sean vistas no como un problema, sino como la solución. Ellos son el futuro.

Algo que han logrado plasmar a la perfección los 11 adolescentes protagonistas de los carteles. La diversidad, la convivencia, la creatividad, el diálogo, la identidad y el orgullo de pertenencia están presentes en cada una de las experiencias vitales de estos estudiantes que, con gestos tan pequeños y significativos como este, cambian el mundo.

Los jóvenes han recibido numerosas felicitaciones por parte de familiares, amigos y vecinos. "Dalles unha visión distinta, e as familias tiñan curiosidade polo que fixemos ao longo do curso porque non podiamos ensinarlles as curtas nas que estabamos traballando ata que rematamos o curso", explica Ryuu.

La tribu continuará ahora con la difusión de su trabajo para darle visibilidad. El grupo llegará a varios institutos y facultades del entorno de Ames con los cortos que han hecho, al mismo tiempo que colocarán en la calle y negocios los carteles. Una forma de darle visibilidad al trabajo realizado durante todo el curso, pero también de concienciar sobre la sociedad que quieren construir para vivir.