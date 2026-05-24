A Coruña publica la lista definitiva de "Idiomas del Mundo": 32 estudiantes pondrán rumbo a Irlanda

El Ayuntamiento de A Coruña ha hecho oficial la relación definitiva de estudiantes seleccionados para participar en una nueva edición del programa municipal de inmersión lingüística "Idiomas del Mundo, una iniciativa que este verano llevará a 32 alumnos y alumnas de Bachillerato a la ciudad irlandesa de Kilkenny.

El viaje se desarrollará entre el 26 de julio y el 23 de agosto y contempla una estancia completa en el país, en la que el alumnado residirá con familias locales, asistirá a clases especializadas de inglés y participará en actividades educativas y culturales orientadas a reforzar el aprendizaje del idioma en un entorno real.

Tras la publicación de las listas se abre ahora un plazo de diez días hábiles, hasta el 3 de junio, para que los estudiantes confirmen su participación. En caso de renuncias, las plazas serán asignadas al alumnado que figure en lista de espera siguiendo el orden establecido.

Para acceder al programa era necesario cursar 1º de Bachillerato en un centro de la ciudad durante el curso 2025-2026, además de cumplir requisitos académicos como una media mínima de 6 en 4º de la ESO sin asignaturas suspendidas y una nota de al menos 7 en la materia de inglés.

El proyecto está financiado íntegramente por el Ayuntamiento y cuenta con un presupuesto cercano a los 150.000 euros, con distintas modalidades de ayuda en función de la renta familiar. En total, 21 de las plazas serán sufragadas al 100% por el consistorio, que también cubre los gastos de desplazamiento, alojamiento, actividades, acompañamiento docente y seguro durante toda la estancia.