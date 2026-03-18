Alumnos del CEIP Wenceslao de A Coruña se convierten en protagonistas de su propio cuento

Hoy fue un día especial para los alumnos del CEIP Wenceslao de A Coruña. Tras varios días de preparación en el aula, los más pequeños del centro visitaron la exposición Wonderland de la fotógrafa Annie Leibovitz en la Fundación MOP, donde pudieron poner a prueba su creatividad.

La actividad no era una excursión cualquiera. Durante la semana previa, los estudiantes trabajaron en clase junto a la doctora en Artes y Educación Sabela Eiriz, leyendo Alicia en el País de las Maravillas sin imágenes y dejando volar su imaginación. El objetivo: reinterpretar la historia y convertirse ellos mismos en los personajes del cuento.

"Lo bueno de los niños es que todo está en la mente, no hace falta vestirlos de arriba a abajo para meterse en el papel, y jugamos con eso", explicaba Eiriz sobre el proceso creativo. Así, los alumnos se fotografiaron caracterizados de forma simbólica y, ya en la Fundación, completaron la experiencia pegando esas imágenes en un libro en blanco, creando su propia versión de la historia.

El resultado fue un cuento único, alejado del original, en el que ellos mismos eran los protagonistas. La ilusión era evidente, especialmente entre los más pequeños. "¡Ese soy yo!", exclamaba uno de los alumnos de primero y segundo de Primaria al reconocerse en las páginas de la obra.

Mientras un grupo participaba en el taller, otro recorría la exposición, considerada la sexta gran muestra promovida por la Fundación. Wonderland reúne cinco décadas de trabajo de Leibovitz, una de las fotógrafas más influyentes del mundo, y sirve como punto de partida para acercar el arte a las aulas gallegas.

El programa educativo, coordinado por el grupo de investigación ARTE-FACTO de la Universidade da Coruña, está dirigido a alumnos de entre 3 y 25 años, desde Educación Infantil hasta la universidad. En esta edición, alcanzará a unos 11.700 estudiantes de 157 centros educativos y contará con la participación de 615 docentes.

Las actividades se adaptan a cada nivel: desde técnicas como el light painting en Infantil, hasta la creación de historias en sets cinematográficos en Primaria o el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial en Secundaria y Bachillerato. En el caso de los universitarios, el enfoque se centra en el retrato y la construcción de la identidad visual.

Para los alumnos del CEIP Wenceslao, sin embargo, la jornada tuvo un significado especial: no solo visitaron una exposición, sino que se convirtieron, por un día, en los protagonistas de su propio cuento. Algunos, incluso, ya estaban pensando en el siguiente. "¡Yo quiero Peter Pan!" y "yo "Hansel y Gretel".