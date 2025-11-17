Rueda critica como "localista" la defensa de Inés Rey de una facultad de Medicina en A Coruña
El presidente autonómico pide "coherencia" a la alcaldesa coruñesa en su defensa de la universidad pública
La Xunta de Galicia mantiene, una vez más, su postura a favor de una única facultad de Medicina para Galicia, la situada en Santiago de Compostela (USC), pese a las peticiones iniciadas por las universidades de A Coruña (UDC) y de Vigo (UVigo). En este contexto, la alcaldesa de la ciudad herculina, Inés Rey, ha reivindicado la inclusión de este grado en la UDC, una posición criticada este lunes como "localista" por parte del presidente autonómico, Alfonso Rueda.
En la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, el líder del Gobierno gallego ha celebrado el acuerdo alcanzado entre las tres universidades para descentralizar la docencia de los últimos cursos de Medicina, afirmando que "a facultade de Medicina ten que ser a de toda Galicia e un exemplo para outros acordos".
En esta línea, Rueda agradeció las posturas favorables a la descentralización como una "lección a posturas localistas que non ven máis alá e cren que cada ocasión é boa para réditos electorais. Se equivocan e, no caso da alcaldesa da Coruña, é bastante evidente", criticó.
En este mismo sentido, el presidente autonómico pidió "seriedade" a Inés Rey, citando su oposición a que universidades privadas faciliten esta formación en Galicia mientras que "amadriñou a presentación dunha universidade privada" en A Coruña.
"Que sexa coherente. Pido coherencia e obxectividade", remarcó Rueda.
Rey aboga por no renunciar a la Facultad de Medicina: "No me creo a la Xunta"
También este lunes, tras una rueda de prensa celebrada en María Pita, la alcaldesa Inés Rey se pronunció respecto a la situación de Medicina.
La regidora mantuvo su postura, abogando por no renunciar a tener una facultad de esta disciplina en la ciudad herculina. En declaraciones recogidas por Europa Press, Rey sostuvo que "no me creo a la Xunta de Galicia, llevamos muchos años hablando de descentralización y nunca ha sido posible".
"Cuando sepamos lo que han acordado y en qué consiste podremos opinar con más garantías", ha añadido para incidir en la "necesidad" de que A Coruña "cuente con una Facultad de Medicina pública propia ante la demanda que existe en Galicia".
Este lunes tendrá lugar una reunión del grupo de trabajo de descentralización de la docencia de Medicina.