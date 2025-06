Un joven gallego sorprendido por su 1,75 en Historia en la PAU 2025: "Mi orgullo está seriamente destrozado"

En el día de ayer, 12 de junio, los alumnos que se presentaron en Galicia a la PAU han recibido las notas de los exámenes. De esta forma, están más cerca de alcanzar su plaza en el grado por el que llevan luchando durante todo el Bachillerato y la Selectividad.

Como no podía ser de otra forma, los gallegos se han sumado a la moda de subir tiktoks reaccionando en primicia a sus notas de la PAU, y muchos de ellos llaman la atención, tanto por las buenas notas conseguidas, como por aquellos que no han alcanzado la calificación esperada.

PAU 2025 Galicia

En este vídeo es Alonso quien comenta las notas que espera haber sacado en cada uno de los exámenes, mientras que una chica le informa de si ha acertado o si, por el contrario, ha sacado mayor o menor nota.

El primer batacazo llegó con la nota de Lengua Castellana y Literatura, para la que Alonso creía haber sacado un 8, pero, para su desgracia, la calificación final resultó ser un 7,25. "Una polla", dijo él con gran sorpresa.

El siguiente golpe sucedió con la nota de Lingua Galega e Literatura, en la que se pensaba sacar un 8, pero, por desgracia para él, sacó un sencillo 5,25. "Estás de p* coña, mi examen era de nueve", dijo indignado a su compañera. Por su cara, se entiende que esa nota sí que no se la esperaba en absoluto.

"¿Historia de España?", prosigue ella. Por la cara de la chica, Alonso ya se imaginó que iba cuesta abajo y sin frenos. "1,75", le dijo. A lo que Alonso saltó "Estás de coña, eso es imposible. Ni de coña, vamos. H***". No le llegaban las expresiones para mostrar su alucine con esta baja nota.

Por suerte, con Inglés sacó la nota que esperaba, un buen 8,5. Otra sorpresa es la que tuvo con Matemáticas II, para la que contaba con un 9, pero sacó un 8, noticia con la que abrió los ojos como platos.

Biología le sorprendió para bien, pues se esperaba un 5 y consiguió un 6,5, igual que Química, asignatura en la que creía que iba a sacar un 3 pero finalmente logró un 6. Contento dijo, "Para lo mal que me salió... Hice el examen en la última media hora".

Finalmente, Alonso consiguió un 6,2 en la cualificación de la parte general, en la cualificación del expediente 7,85, cualificación ABAU, 7,214.

No obstante, él solo podía pensar en su baja nota de Historia. "Me parece un vacile el 1 de Historia. Ni de coña. Eso está mal corregido. ¿Qué me corrigieron un ejercicio?" dice sorprendido.

"Mi orgullo está seriamente destrozado" subtituló en el vídeo mientras se hacía a la idea de la nota que acababa de sacar en Historia de España.

"Me queda un penoso 10,114", informando de que va a reclamar varias de las asignaturas, entre las que se encuentra, como no, Historia, así como Gallego, Lengua y Matemáticas.