El número 35 de la calle Juan Flórez de A Coruña: una obra de Rafael González Villar

El arquitecto Rafael González Villar es uno de los arquitectos más internacionales de la ciudad. Sus planteamientos con un ojo en A Coruña y otro lejos de ella, le permiten desarrollar proyectos como el edificio de viviendas situado en el número 35 de la calle Juan Flórez

Se suele decir que ‘está todo inventado’, y en cierto modo así es. Aquello que resulta esencial para la vida forma parte de ella desde la antigüedad. El paso del tiempo suma capas y teje complejidades que, desde la cultura, transforman la sociedad cambiando la perspectiva con la que se percibe lo esencial. Y si bien aquello que forma parte de la vida permanece, el resto de ‘cosas inventadas’ adquieren nuevas expresiones y describen hábitats culturalmente más complejos.

Wilhelm Worringer (1881-1965) define una teoría que, en la década de los veinte establece una influyente tendencia capaz de combinar las ideas de Hegel y la manifestación del aclimatamiento del hombre al mundo en que vive y el pensamiento de Kant en que plantea una crítica del juicio. Este planteamiento se suma a la idea de espiritualidad que Arthur Schopenhauer añade como elemento transformador de la psicología social. En este contexto tan complejo en el que los cambios de pensamiento se ven afectados continuamente por los avatares históricos, la arquitectura transita desde el historicismo y el eclecticismo al racionalismo y la modernidad. En esta etapa de cambios bruscos que se materializa en las primeras décadas del siglo XX, en EEUU se producía un gran desarrollo e impulso social motivado por la inmigración y la construcción de una nueva sociedad siguiendo las vanguardias tecnológicas locales y europeas. Dentro de esa atmósfera de crecimiento radical y, en ocasiones caótico, la ciudad de Nueva York se planteaba una cuestión más mundana y que, sin embargo, definiría una inercia estética para la construcción de la ciudad: cómo conseguir “el más bello e impactante edificio del mundo”. Para ello, se convoca un ambicioso concurso en 1922 para el edificio del Chicago Tribune, conocida como Tribune Tower. A este concurso, por invitación, concurrieron 260 arquitectos de todo el mundo. El premio consistía en la construcción del edificio y 50.000 dólares. Sólo dos arquitectos españoles compitieron en este concurso entre los que se encontraban profesionales de gran prestigio internacional como Adolf Loos, Eliel Saarinen, Adolf Meyer, Bernard Bijvoet, Johannes Duiker, Bruno Taut, Ludwig Hilberseimer, Hans Scharoun o Walter Gropius. Los dos únicos arquitectos españoles fueron el vasco Pedro Guimón Eguiguren, y el coruñés Rafael González Villar.

Foto: Nuria Prieto Foto: Nuria Prieto

Nuevas tipologías

“Llegará un día-muy pronto quizá- en que se reconozca lo que les falta a nuestras grandes ciudades: lugares silenciosos (…) para la meditación; lugares con elevadas y largas galerías para los días de lluvia y sol, a los cuales no lleguen el ruido de los coches ni los pregones de los mercaderes; (…) algo que expresará lo que tiene de sublime la meditación y el alejamiento del mundo” Friedrich Nietzsche en La Gaya Ciencia

González Villar fue uno de los arquitectos más notables en la Coruña de principios del siglo XX. Formado en la escuela de arquitectura de Madrid, obtuvo su título en 1911, trasladándose posteriormente a su ciudad de origen donde desarrollaría su primera obra, el Kiosko Alfonso en 1912. Esta primera obra denota el internacionalismo de su obra, fuertemente marcado por la formación historicista y eclética de influencia francesa y vienesa. Pero tras asentarse en A Coruña, su obra comienza a ‘contaminarse’ del regionalismo popular. Aún así, a pesar de su integración lingüística en la ciudad, su mirada nunca deja mirar fuera, lejos de España, e incluso de Europa, participando en el concurso internacional de arquitectura más importante de su tiempo. La construcción en altura, las nuevas tecnologías del sector, las formas en las que la luz natural puede entrar dentro de un edificio gracias a los nuevos materiales y estructuras.

En A Coruña proyecta numerosas obras y construye muchas de ellas. Algunas son proyectos muy singulares, pero otras se introducen en el tejido de la ciudad integrándose de forma clara. Este es el caso del edificio de viviendas que construye en la calle Juan Flórez en el número 33-35. Vecino de la vanguardista Casa Balas (1933-1935) del arquitecto Antonio Tenreiro y su socio Peregrín Estellés, este edificio se construyó en 1940. La responsabilidad de construir una obra al lado de otra que es enormemente significativa como la casa Balas es un desafío que, en este caso, además, se ve atravesado por el cambio de paradigma lingüístico impuesto por la dictadura franquista tras la Guerra Civil. Este edificio modera su lenguaje para adaptarse a los nuevos términos coyunturales. En comparación con el kiosko Alfonso o el edificio del cine Avenida, este bloque de viviendas fragmenta y la fachada y modera el lenguaje y la composición para destacar su enfoque regionalista frente a la posibilidad de ser entendido como vanguardia, al igual que la casa Balas.

Foto: Nuria Prieto Foto: Nuria Prieto

Foto: Nuria Prieto Foto: Nuria Prieto

Una obra de González Villar

El número 33-35 de la calle Juan Flórez, da hacia esta vía y hacia la calle Arzobispo Lago, jerarquizando la composición de ambas fachadas. En este edificio, el arquitecto utiliza elementos conocidos que son asimilables al lenguaje regionalista aunque se encuentren dentro de parámetros internacionales como la ‘bow window’ o boínder y las líneas de imposta amplias que cosen la fachada dotándola de continuidad. González Villar establece dos falsos torreones con los boínders que se sitúan en las medianeras creando un abultamiento de la fachada en los extremos. Esta formalización del boínder recuerda a las de los clásicos brownstones neoyorkinos o las viviendas tradicionales del centro de Londres. La galería se convierte en un volumen saliente, construido, con voluntad urbana, en lugar de condición vernácula. El lienzo intermedio entre ambas medianeras incorpora una composición más clásica, siguiendo una jerarquía tradicional: la planta primera se concibe como un balcón continuo y monumental, en la segunda el balcón se suaviza perdiendo algo de monumentalidad, y en las superiores se fragmentan los balcones para volver a unirse en la última de ellas. Aunque el juego de balcones sigue una ordenación jerárquica, el ritmo de huecos se mantiene constante.

Sin embargo, aparecen pequeños detalles. Dentro de la jerarquía ornamental que establece el arquitecto, la primera planta incorpora columnas impostadas, cilíndricas al estilo clásico, mientras que, en la siguiente planta, estas se disimulan casi como volúmenes emergentes de la fachada. Los balcones de las plantas superiores siguen el mismo trazado que los boínders con chaflanes en las esquinas. El edificio presenta una aparente simetría que se rompe en el boínder derecho, donde sus dimensiones ligeramente mayores permiten introducir ventanas en esquina que subrayan la permeabilidad de este elemento arquitectónico. La cornisa superior se exagera para crear una línea de trazado claro en el límite del edificio.

Foto: Nuria Prieto Foto: Nuria Prieto

Foto: Nuria Prieto Foto: Nuria Prieto

“Existe un paralelismo indudable entre un proceso de simplificación basad en reglas de deducción lógica y un proceso de estilización encaminado a expresar en la arquitectura precisamente el elemento lógico de la misma, es decir, su estructura. Si pensamos en la pureza de las líneas y en la simplicidad de las formas definidas por la arquitectura de un Loos o de un Oud, si pensamos en el arco sutil que une el pasado con el diseño de un Behrens o de un Tessenov, no podemos evitar la referencia al elemento del clasicismo que manifiestan estas obras; de la misma manera no podemos dejar de hacer notar la correspondencia que tienen con el principio de una lógica rigurosa.” - Giorgio Grassi

La fachada posterior se concibe como una composición simplificada de la fachada principal, en la que la combinación de colores y volúmenes es más discreta. Se mantienen los boínder extremos de forma sencilla y se introducen también en el plano central, por lo que parece que esta fachada tiene un tamaño mucho menor que la principal. Esta fachada posterior es más simple y dinámica que la principal, siendo, esta condición geométrica la que le confiere una percepción más abstracta como un conjunto de volúmenes que se pliegan. En la fachada principal, más trabajada el color se incluye en el lienzo central y en algunos elementos ornamentales del conjunto. La ausencia de motivos decorativos en la fachada no es notoria, puesto que la fragmentación volumétrica, el juego de cornisas y pequeñas columnas definen un plano arquitectónicamente muy rico.

Foto: Nuria Prieto Foto: Nuria Prieto

Foto: Nuria Prieto Foto: Nuria Prieto

Edificio más bello del mundo

A veces no es necesario conseguir el edificio más bonito del mundo. La sede del Chicago Tribune fue construida por Raymond Hood, un arquitecto brillante y peculiar, al que ganar este concurso le supuso un punto de inflexión para su carrera no desprovisto del dramatismo performativo de las historias estadounidenses. Sin embargo, dicho planteamiento se enmarcaba en una mirada enfoque más amplio. El historiador y crítico Sigfried Giedion se planteaba si realmente eran necesario los artistas en un tiempo de auge tecnológico.

“Algunas personas se cuestionan si es posible tener una sensibilidad común en un periodo como el nuestro; consideran que la ciencia y la industria son enemigos del arte y la sensibilidad: donde las primeras prosperan, las segundas decaen. O bien algunos entienden que la ciencia invade las artes y abre camino a nuevos medios de autoexpresión que nos hacen independientes de ellas. Hay cierto fundamento en visiones como éstas. Entonces, ¿realmente seguimos necesitando a los artistas?” - Sigfried Giedion

El arte no sirve para nada, y esa es en realidad su función. El arte establece una percepción diferente del mundo, lo embellece, lo explica, lo transforma culturalmente. La tecnología o la ciencia no son enemigos del arte, sino soportes tan esenciales como éste. Sin arte, sin arquitectura o literatura, el mundo sería un lugar profundamente gris y nadie se preguntaría cómo sería el edificio más bello e impactante del mundo.