Un edificio racionalista en la calle Palomar de A Coruña

Elegir una película es una tarea, a veces, complicada, especialmente si el criterio de búsqueda es restringido. Restringido al estado de ánimo, a los intereses culturales, a la calidad de la obra o a cualquier otro parámetro, casi siempre emocional, que flote sobre esa decisión. El cine de género puede facilitar la respuesta, ya que su calificación como tal implica un conjunto de características específicas muy reconocibles. El lenguaje y contexto de una película que sigue un conjunto de reglas concretas permite adherirse a él o rechazarlo de manera inmediata.

La arquitectura de género, como el cine de género, tiene un conjunto de reglas específicas que la definen. Al igual que en el cine, no se trata, al menos hoy en día, de géneros compactos y aislados entre sí, sino que los límites son difusos y en ocasiones se ven contaminados unos por otros. El género, que en arquitectura podría denominarse tipología, requiere un profundo estudio. Décadas atrás, al igual que en el cine el arquitecto podía elegir un género simplemente porque ‘se le daba bien’, hoy en día es el fruto de una especialización voluntaria o de una especialización forzada para dar respuesta a un programa específico.

“Peckinpah dijo en una ocasión: “un director de cine tiene que acarrear con un mundo lleno a rebosar de mediocridades, chacales, parásitos y puros y simples asesinos”. Esa no ha sido mi experiencia en la industria. Directores como Sam Peckinpah y Don Siegel eran maestros del cine de género. Pero hacían películas de género como las hacía Jean-Pierre Melville. Como las hago yo. Como las hace Walter Hill, como las hace John Woo, como las hace Eli Roth. Como estudiosos del cine de género, hacemos películas de género porque nos encantan las películas de género. Ellos hacían películas de género porque se les daba bien y porque para eso los contrataban los estudios.” - Quentin Tarantino. Meditaciones de cine

Foto: Nuria Prieto Nuria Prieto

La arquitectura capaz de responder a una tipología requiere, hoy en día, de un profundo análisis de las obras que responden a ella. Experimentar y profundizar en torno a las formas de una tipología arquitectónica, requiere un conocimiento suficientemente amplio de los parámetros que se le exigen. La arquitectura residencial, la hospitalaria o la de pública concurrencia manejan un conjunto de términos propios que se han vuelto más complejos con los años. Además, cada una de ellas lleva asociado u cierto grado de experimentación en función a los progresos socioculturales de cada etapa histórica determinados en gran medida por la tecnología, la política o las condiciones ambientales.

En la década de los sesenta, el desarrollismo que comenzaba a asociarse a la segunda etapa de la dictadura franquista provocó un movimiento migratorio del campo a la ciudad que hizo necesario ampliar el número de viviendas para dar respuesta a esta nueva situación. La posguerra generó una estética específica, austera y seria que rechazaba el ‘arte degenerado’, por lo que el movimiento moderno o el racionalismo vieron disminuida su vanguardia. A pesar de ello, algunos arquitectos proyectaron obras que ya apuntaban una cierta modernidad a pesar de todo. Arquitectos como Fernández-Albalat o Vázquez Molezún, anticiparon una modernidad ingeniosa y creativa que fue seguida por sus contemporáneos, modernizando de una manera sigilosa las ciudades.

La arquitectura residencial de la década de los sesenta en la ciudad se caracteriza por la austeridad y por una construcción muy rápida no siempre garantista de una buena calidad. La necesidad de una respuesta rápida era mayor que cualquier otro factor y, salvo que se tratase de una obra singular o de planteamiento más relajado, en general el grueso de los grandes crecimientos estaba compuesto por este tipo de vivienda. A pesar de ello, la dignidad de los proyectos residenciales colectivos se mantenía, con edificios que al menos reunían condiciones de habitabilidad mínimas para la época. En algunos casos esta calidad era ligeramente mayor y las propuestas mostraban cualidades estructurales, estéticas y morfológicas notables. La arquitectura racionalista buscaba empujar los principios de la modernidad poco a poco, desde lo permitido, introduciendo la vanguardia en la ciudad.

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Calle Palomar 28-30

El edificio de la calle Palomar 28-30, es una de esas obras racionalistas que buscaron, a través de gestos modernos, proporcionar un equilibrio entre modernidad, sobriedad y vanguardia. Proyectado y construido en 1963 por los arquitectos Santiago Rey Pedreira y Juan González Cebrián, el edificio resuelve una esquina complicada en términos de escala. La parcela se encuentra en el cruce de la avenida de Finisterre con la calle Palomar, frente al parque de Santa Margarita. La proximidad del parque y su topografía hacen que este se perciba casi como un muro, o al menos un obstáculo que aprieta el tejido urbano. La escala de los edificios crece gracias al plan urbanístico, pero también siguiendo una lógica dialogante con el entorno. El volumen cuenta con nueve plantas hacia la calle palomar, y una más hacia la avenida de Finisterre que sirve de transición entre ambas vías, resolviendo la diferencia de cotas.

Foto: Nuria Prieto Nuria Prieto

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El lenguaje del edificio es moderno, pero su estética final resulta interesante por el equilibrio resultante de la mezcla conceptual, entre la búsqueda de la vanguardia y la referencia a lo vernáculo. El lienzo básico del edificio está formado por grandes huecos de aspecto contemporáneo que garantizan una gran iluminación y ventilación interior. A este se le superpone una segunda capa lingüística introduciendo la galería tradicional con lenguaje moderno. La estructura del edificio, ejecutada en hormigón armado, uno de los materiales fundamentales de la modernidad, permite liberar la fachada, por lo que los grandes huecos y el muro cortina comienzan a formar parte del lenguaje arquitectónico de la ciudad. La galería, en este sentido, establece una interacción armónica con este lenguaje por su estructura abierta y libre. El elemento más interesante del volumen es, de hecho, la galería curva que resuelve el vértice del volumen. En este caso está ocupado por una sucesión de huecos que se extienden de forjado a forjado, dejando la cabeza de este a la vista, acercándose a la idea de galería tradicional. Algunas de las galerías centrales a hacia la calle Palomar no se ejecutaron creando pequeñas terrazas y, como consecuencia, un interesante juego volumétrico. El edificio se remata con una gruesa cornisa que sirve de límite al plano de fachada rotundo y sin demasiados pliegues.

La organización del programa es sencilla, fundamentalmente residencial, aunque con bajos comerciales. El volumen cuenta con dos núcleos de acceso, los dos hacia la calle Palomar, ya que desde este punto no generan conflicto con el resto de las plantas al situarse en la misma cota. Cada portal da a dos o tres viviendas, organizando las plantas en torno a toda la envolvente exterior y dos patios de luces, además de la apertura hacia el patio de manzana. La distribución de las viviendas sigue parámetros más modernos que algunas de sus contemporáneas, con habitaciones más abiertas y con mejor ventilación.

El tándem formado por Santiago Rey Pedreira junto con Juan González Cebrián, ejerció durante varios años, y sus obras en el ámbito residencial les permitieron mejorar poco a poco las diferentes tipologías de vivienda, así como la morfología y necesidades propias de A Coruña. Aspectos como la orientación o la topografía resultan fundamentales en la distribución de una vivienda, para garantizar su comodidad, pero el conocimiento del tejido urbano permite incorporar la vivienda al día a día de la ciudad. Así la ‘arquitectura de género’, es decir la tipología, se desarrolla como una colección de aportaciones culturales vivas cada vez más depurado.

Foto: Nuria Prieto Nuria Prieto

Una lluviosa tarde de Domingo

Los edificios de vivienda se relacionan con las personas casi como las películas de género. Puede que haya una que destaque especialmente, pero en conjunto forman una colección diversa unida por una única característica determinante. La vivienda crea un relato sencillo y necesario que se abre a la ciudad. Uno depende del otro como organismos en simbiosis.

“El ascensor no funcionaba, pero sí la escalera. En cuanto me vi en la calle, me sentí como si hubiera dado con mis huesos en otra ciudad, en otro país. Todo había cambiado, los olores y los sonidos. Volví a ser un rapazuelo que corre hacia la desembocadura de una larga calle. Y, sobre mi cabeza, el viento, las nubes y la sombra pálida de la luna.” Adam Zagajewsy. Dos ciudades

Recorrer las entrañas de un edificio y salir de él, o realizar el camino inverso crea de forma inconsciente un relato. Una pequeña historia perceptiva que construye la imagen emocional de la ciudad. Si además, en ellos hay algo que observar con detalle o que disfrutar, el detenimiento hace de esa pequeña historia cotidiana una escena de una película que sería agradable ver una lluviosa tarde de Domingo.