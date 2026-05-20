El edificio de Juana de Vega 19 en A Coruña, color en medio de las galerías

A veces, hay ciudades que quieren ser otras ciudades, de la misma forma que, en ocasiones, hay personas que desean ser otra persona. Estas aspiraciones estéticas se traducen en influencias culturales que afectan a las personas que habitan y construyen las ciudades. Y es que la curiosidad que caracteriza al ser humano por intentar comprender aquello que le es extraño motiva búsquedas obstinadas. A principios del siglo XX el arquitecto de origen austriaco Bernard Rudofsky (1905-1988) desarrolló varios viajes por todo el mundo junto con su mujer, la diseñadora textil Berta Rudofsky (1906-2006). En estos viajes, el arquitecto fotografió y estudió las arquitecturas vernáculas de muchos países recogiéndolas en una publicación y una exposición en el MoMA titulada “Arquitectura sin Arquitectos”. Sin otra pretensión que ser una ventana al mundo, tanto el libro como la muestra constituían una reflexión crítica sobre la forma en la que el ser humano se relaciona culturalmente con su hábitat natural. Dentro de esta mirada curiosa la perspectiva introducía al observador occidental en todas las ramificaciones culturales posibles incluyendo la gastronomía, la forma de vestir, los ritos y las costumbres. Las fotografías de Rudofsky miraban a la arquitectura desde un punto de vista casi antropológico. Pero esta mirada no era nueva, quizás más global. A lo largo de la historia, los viajeros siempre buscaban mostrar aquello que les había sorprendido en sus travesías y, de alguna manera, influían sobre ciertos ambientes culturales del lugar en el que residían.

“Aquí, en este pequeño rancho bajo las Montañas Rocosas, un gran pino se alza como un espíritu guardián frente a la cabaña en la que vivimos. La vida del árbol penetra en mi vida y la mía en la del árbol. Nuestra cercanía no puede dejar de afectarnos” -Georgia O’Keefe

El escritor Axel Munthe decía en su Historia de San Michele que mientras uno se tenga a uno mismo solo se necesitan “pocos amigos, pocos libros, poquísimos y un perro”. La confianza en la autonomía del uno mismo y su experiencia permite tener una visión flexible en torno a la adaptación al medio, pero también una mirada abierta a la contaminación y contagio cultural en términos positivos. De manera natural, se producen esta clase de mezclas, pero a veces es una conexión buscada fruto de la curiosidad personal. La arquitectura es una herramienta para la construcción de la ciudad, ya que concita las aspiraciones estéticas, funcionales, morfológicas y estructurales de su futuro, y por tanto culmina dibujando una imagen urbana. A principios del siglo XX, la mejora de las comunicaciones, así como el intercambio de publicaciones, exhibiciones o muestras, reavivan un interés por el intercambio. Desde la perspectiva arquitectónica, la mirada hacia determinadas ciudades configura una intención por incorporar aspectos positivos de ellas a la propia.

A principios del siglo XX la mirada se giraba hacia Francia y Estados Unidos, el estilo Beaux Arts, y posteriormente la influencia de la escuela de Chicago suceden al Modernismo y al Art-Dèco depurando y readaptando su expresividad al reclamo popular. En A Coruña, la mirada sobre la arquitectura urbana y popular francesa, especialmente la de la ciudad de París, resulta ser la influencia más recurrente. La formación arquitectónica de finales del XIX había estado enormemente influida por la escuela francesa, que había articulado programas universitarios que renovaron la docencia universitaria. En este sentido, la enseñanza y los referentes de los arquitectos formados en este periodo, se vio marcada por esta condición natural. Al mismo tiempo, este factor, sumado a la cultura de los viajes y el final del colonialismo crean una biblioteca personal inmaterial muy rica. La imagen urbana de referencia sería París, Londres o Viena, capitales europeas con una burguesía muy establecida y cuya dinámica se intuía excitante y vanguardista.

Museo d’Orsay, via wikimedia commons

Juana de Vega, 19

El estilo Beaux Arts llega a Coruña a través de la ornamentación y de la composición de algunas fachadas, pero nunca en su forma más pura. Habitualmente esta estética se mezclaba con el costumbrismo vernáculo o con la composición ecléctica. En la calle Juana de Vega, donde, hacia el ensanche se establece una tipología de carácter local que busca subrayar la tradición vernácula de la piedra y la galería, hay una obra coetánea a las que siguen el patrón tradicional que, sin embargo se destaca por su composición y su gama cromática. En el número 19 de la calle Juana de Vega, la obra proyectada por Antonio de Mesa (1892-1939), destaca del conjunto.

El edificio de cuatro plantas y bajo es una obra ‘silenciosa’ de un arquitecto tan elocuente como Antonio de Mesa, autor entre otros de la Terraza de los Jardines de Méndez Núñez (1920) o el Café Moderno (1919). Antonio de Mesa, llegó a Coruña tras finalizar sus estudios en Madrid para ocupar el cargo de arquitecto municipal y arquitecto de hacienda (entonces cargos habitualmente asociados) entre 1890 y 1894. Tras esa etapa mantuvo su residencia en la ciudad, donde desarrolló su profesión, aunque en sus últimos años de vida, partir de 1923, volvió a Madrid. El edificio de la calle Juana de Vega se configura compositivamente como dos edificios apilados, ya que repite el esquema en altura creando una organización geométrica repetible en altura (exceptuando la planta baja, que, debido a la ordenanza municipal se distingue volumétrica y estéticamente del resto). Para construir esta imagen de edificio singular desarrolla una envolvente diferente para un contenido tradicional, es decir, mientras la organización interior responde a la de una vivienda burguesa típica de la ciudad, y su estructura es la misma que la de sus edificios vecinos, la fachada utiliza el revoco y el color, así como una disposición de huecos específica.

Foto: Nuria Prieto

El arquitecto utiliza dos recursos compositivos fundamentales: una es el uso del arco deprimido rectilíneo cóncavo y otra es el uso del balcón con balaustrada. El arco elegido para realizar los huecos parece indicar una intención casi pre-racionalista que busca el hueco ortogonal, pero que finalmente se adapta a una figura ornamental presente desde el renacimiento en la composición arquitectónica. Estos huecos, tres en cada planta se articulan en uno de mayor tamaño central y dos menores a los lados. El centrla se fracturan en tres vanos, al estilo de la arquitectura Beaux Arts, como las grandes cristaleras que cubren los laterales del Museo d’Orsay, siguiendo ecos aún modernistas como los de la Casa Lluvià en Manresa (1902) o el estilo sezesión de la estación de metro de Karlsplatz de Otto Wagner. La partición del hueco en tres, que recuerda a la ventana termal romana, proporciona cierto dinamismo al conjunto, y al mismo tiempo sitúa la obra en un arco narrativo arraigado a la tradición.

Los balcones con balaustradas de aspecto pétreo dotan de equilibro a la fachada, desviando la intención de ligereza hacia la gravedad vernácula propia de la piedra. Las balaustradas, así como los recercados de las ventanas que proporcionan volumen a la fachada crean un conjunto de ejes verticales y horizontales capaces de estructurar compositivamente el conjunto. La forma de las balaustradas es tradicional, y se completa con la incorporación de pequeñas molduras que actúan como canecillos de los balcones y de la cornisa de remate superior. El plano posterior de la fachada se ornamenta con un tono diferente, actualmente rojo, y un rallado horizontal como abstracción de un muro de sillería. El conjunto se completa estéticamente con la incorporación de unas lámparas que asemejan ser farolas del espacio público. Estos elementos, situados como apliques son quizás, los que más tienen que ver con el concepto Beaux Arts y su embellecimiento de la vida cotidiana. Su presencia, así como el uso sutil del color anticipan la intención de profundizar más en este lenguaje.

Foto: Nuria Prieto

Foto: Nuria Prieto

La teoría de los arquetipos

En el Sueño de Polílifo obra de Franceso Colonna se recogen unas palabras que reflejan la búsqueda incansable de quien ama la cultura, pero también cómo esta labor no es ligera y aleatoria. Estas palabras fueron las elegidas para el pie del obelisco situado en la plaza de la Minerva en Roma “Estos símbolos de la sabiduría de Egipto que ves grabados en el obelisco que sostiene un elefante, el más poderoso de todos los animales, son la prueba de que es necesaria una mente fuerte para sostener una sólida sabiduría”.

Plaza de la Minerva, via wikimedia commons

De estas palabras, el psicólogo Carl Jung, profundo admirador del libro, deducía que eran presagio, junto con las ricas ilustraciones, la teoría de los arquetipos. Teoría que formula la existencia de patrones universales, así como símbolos heredados que residen en el inconsciente colectivo de la humanidad. Estas estructuras subliminales, según Jung, organizan cómo se percibe y experimenta el mundo, de tal manera que los mitos, las costumbres, los sueños y el arte transitan lugares comunes en todas las culturas. Quizás solo sea una manera más de definir lo que es la curiosidad humana.