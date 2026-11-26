La iniciativa fundada por Laura Rodríguez Couce, Berta Caro y Raquel Maqueira presenta su comunidad en la capital y muestra cómo utiliza la inteligencia artificial para apoyar su funcionamiento

De A Coruña a Madrid: Ellas Innovan amplía su red para impulsar el liderazgo femenino

Una conversación sobre la soledad de las mujeres que ocupan puestos de liderazgo en tecnología fue el punto de partida de Ellas Innovan. La iniciativa, nacida en A Coruña, ha dado ahora un nuevo paso en su expansión con la presentación de su comunidad en Madrid. Su objetivo es que los contactos profesionales sirvan para algo más que ampliar una agenda: compartir conocimiento, encontrar colaboradores y poner en marcha proyectos.

Fundada por Laura Rodríguez Couce, Berta Caro y Raquel Maqueira, la red impulsa el liderazgo femenino y está abierta tanto a mujeres como a hombres. Tras su lanzamiento en abril y un encuentro celebrado en Galicia en septiembre, ha reunido en la capital a profesionales de la empresa, la tecnología, el emprendimiento y las instituciones.

El encuentro tuvo lugar en la sede de Accenture, con Isabel Villagrán, directiva del área de seguros de la compañía, como anfitriona. Durante la jornada se anunció también que Villagrán estará al frente del área de Ellas Innovan dedicada a la tecnología aplicada al sector asegurador.

La presidenta de la red, Laura Rodríguez, y su vicepresidenta, Berta Caro, repasaron el camino recorrido desde aquella conversación inicial. «Ellas Innovan nace para conectar talento, compartir conocimiento y transformar esas conexiones en proyectos que construyan el futuro», explicó Rodríguez.

Una IA en la organización

Uno de los ejemplos que centraron la jornada fue NaIA, la inteligencia artificial que participa en el funcionamiento de la propia organización. Según explicó la red, el sistema coordina distintas herramientas de IA especializadas, automatiza procesos y presta apoyo en tareas de gestión, coordinación y conocimiento.

Su desarrollo corre a cargo de Rafael Grimm, responsable tecnológico de Ellas Innovan y CEO de Wemvy, que presentó el proyecto junto a Laura Rodríguez y Cora Vinagre, directora general de la red. La propuesta busca que la organización pueda desarrollar más actividad sin que todas las tareas tengan que recaer sobre su equipo humano.

Vinagre explicó que NaIA participa también en el trabajo de la Junta Directiva, siempre bajo su dirección y supervisión. «Las personas conservan siempre el liderazgo y las decisiones», subrayó. La cuestión, planteada durante la conversación, es cómo hacer que la IA resulte útil en el día a día de una organización y ayude a mejorar sus procesos.

Presentación de Ellas Innovan en Madrid Cedida

Presencia en la capital

Ese debate continuó en una mesa moderada por Berta Caro, también directora corporativa de la tecnológica Tecalis. En ella participaron María García Gutiérrez, responsable de inteligencia artificial de Ellas Innovan y exdirectora global de IA de Telefónica, y Ana Gascón Ramos, presentada como nueva responsable territorial de la red en Madrid.

García puso el acento en el papel de quienes dirigen equipos que combinan personas y herramientas de inteligencia artificial. «Cuando la IA da las respuestas, el valor del líder está en el criterio para decidir», afirmó.

Gascón se encargará de impulsar la comunidad madrileña y promover colaboraciones entre profesionales de distintos sectores. Con trayectoria en sostenibilidad y dirección empresarial, ha ocupado responsabilidades en The Coca-Cola Company y Banco Popular. Su incorporación se suma a la de Villagrán para reforzar la actividad territorial y sectorial de la red.

La jornada terminó con un espacio para que los asistentes se conocieran e intercambiaran ideas. Ellas Innovan prepara ya su agenda de 2027, que contempla nuevas citas territoriales, entre ellas Barcelona, además de sesiones sobre liderazgo e IA, talleres prácticos y encuentros por sectores.

La organización también pidió a los participantes su opinión sobre seis asuntos que considera prioritarios para la innovación en España: una política de Estado, soberanía tecnológica, transferencia al mercado, talento digital, igualdad en los espacios de decisión y tecnología al servicio de las personas. Las aportaciones ayudarán a orientar sus próximas publicaciones y actividades.