El Centro de Investigación en Tecnología de la Información y la Comunicación (Citic) de la UDC. UDC

A Coruña sitúa 23 investigadores entre los más influyentes del mundo, según la Universidad de Stanford

La Universidad de Stanford, en Estados Unidos, acaba de publicar su ránking World’s Top 2% Scientist List, en el que aparecen 23 personas vinculadas a la Universidade da Coruña (UDC). El listado identifica al 2% de los científicos más influyentes del mundo en todas las áreas de conocimiento.

La clasificación, una de las más prestigiosas a escala mundial, analiza el personal investigador de todo el planeta a través de la base de datos Scopus, proporcionada por la editorial Elsevier, que hace una ordenación en campos y subcampos científicos.

La Química, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), la Medicina Clínica y la Investigación Biomédica, son las disciplinas que cuentan con mayor representación de la UDC, así como las Tecnologías Habilitadoras y Estratégicas y las Ciencias Sociales.

La última edición de la lista incluye por parte de la institución coruñesa a Rodrigo Lozano, investigador adscrito a Ecobas; Francisco Blanco, María Generosa Crespo, Germán Bou y Ángel Fernández Flores, del Inibic; Christian Kennes, María Isabel González Siso, Carlos Jiménez, Darío Prada Rodríguez, Carlos Platas Iglesias, Emilia Iglesias, Vanessa Valdiglesias, Blanca Laffon y María del Carmen Veiga, del CICA.

También figuran Tiago Fernández Caramés, Verónica Bolón Canedo, Paula Fraga Lamas, Amparo Alonso Betanzos y Carlos Gómez Rodríguez, del Citic; Renée DePalma, de la Facultad de Ciencias de la Educación; José Antonio Orosa, de la ETS de Náutica y Máquinas; Pedro Cabalar, del grupo de investigación IRlab, adscrito a la facultad de Informática; y Héctor Gómez, del Citeec.

Producción e impacto

Esta clasificación evalúa la producción y el impacto científico de más de 200.000 investigadores de todo el mundo procedentes de universidades, hospitales, centros e institutos de investigación.

La UDC destaca que formar parte de esta lista supone "un reconocimiento internacional al impacto y a la visibilidad de la actividad científica desarrollada, así como a su contribución al avance del conocimiento en el ámbito correspondiente".

Ser parte de esta lista responde a dos criterios: situarse entre los 100.000 investigadores con mayor puntuación en el indicador compuesto c-score o alcanzar un percentil igual o superior al 2 % dentro del propio subcampo científico.