La química gallega Antonia Señarís protagoniza un cupón de la ONCE que se distribuirá por toda España

La científica gallega María Antonia Señarís Rodríguez será la protagonista del cupón de la ONCE del próximo sábado 14 de noviembre. Su imagen aparecerá en cinco millones y medio de ejemplares que se distribuirán por toda España, dentro de la serie "Mujeres con Ciencia", una iniciativa impulsada en colaboración con la Real Academia de Ciencias de España para reconocer la trayectoria de mujeres destacadas en el ámbito científico.

La presentación del cupón correspondiente a Galicia tuvo lugar este martes en A Coruña, con la participación del delegado del Gobierno, Pedro Blanco; el representante de la ONCE, Manuel Martínez; la académica de la Real Academia de Ciencias Elena Vázquez Cendón y la propia homenajeada. La iniciativa pone el foco en investigadoras que han contribuido al avance del conocimiento y que, además, han abierto camino para otras mujeres en sus respectivas disciplinas.

Natural de Santiago de Compostela, Señarís es licenciada en Química por la Universidade de Santiago de Compostela desde 1988 y se doctoró en esta misma especialidad en la Universidad Complutense de Madrid en 1992, donde también cursó un máster en Materiales de Interés Tecnológico. Durante su formación investigadora disfrutó de una beca posdoctoral Fulbright que le permitió trabajar durante dos años en la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos, bajo la dirección de John B. Goodenough, distinguido con el Premio Nobel de Química en 2019.

Su trayectoria profesional está estrechamente vinculada a la Universidade da Coruña, institución a la que se incorporó en 1994. Desde 2008 es catedrática de Química Inorgánica y ha desarrollado durante más de tres décadas una intensa actividad docente e investigadora. En este recorrido destaca su trabajo para incorporar contenidos relacionados con la Química del Estado Sólido y los Materiales a los estudios universitarios, tanto en Química como en Nanociencia y Nanotecnología.

En la actualidad, su investigación se desarrolla en el grupo UDCSolids del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la UDC. Su trabajo se centra en la química y la física del estado sólido y los materiales, con especial atención a sus posibles aplicaciones en ámbitos como la refrigeración sostenible y el almacenamiento de energía térmica. Una de sus principales líneas de investigación estudia las propiedades de determinados materiales híbridos, capaces de responder a estímulos externos como la presión y generar importantes efectos calóricos que podrían aprovecharse para desarrollar sistemas de refrigeración sin los mecanismos convencionales.

Entre los reconocimientos recibidos por la investigadora figura la Medalla de Investigación Antonio Casares 2021, concedida por la Real Academia Galega de Ciencias en la sección de Química y Geología. Ahora, su presencia en esta colección de la ONCE supone un nuevo reconocimiento público a una carrera vinculada durante décadas a la investigación y la enseñanza universitaria en Galicia.

La serie "Mujeres con Ciencia" está dedicada a académicas de la Real Academia de Ciencias de España y distingue a investigadoras de las distintas comunidades autónomas. La colección busca visibilizar el papel de las mujeres en la ciencia y recordar las dificultades históricas que han tenido para acceder a los principales organismos académicos. De hecho, la primera mujer en ingresar en esta institución fue Margarita Salas, en 1988, y en 2012 todavía solo había 12 académicas. Para esta iniciativa se han seleccionado 18 científicas, dos de ellas ya fallecidas.