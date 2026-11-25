Una productora de A Coruña lanza "Camino Kaput", un videojuego que satiriza el turismo masivo en Galicia

¿Qué pasaría si el propio apóstol Santiago tuviese que defenderse de las oleadas de turistas y peregrinos que llegan a Galicia? Esta es la premisa de Camino Kaput, el nuevo videojuego de la productora coruñesa Melgo Cinema, que este mes de noviembre se lanza a nivel mundial.

Se trata del primer videojuego dirigido a un público adulto que tiene el Xacobeo como temática principal. Inspirado en la dinámica del popular Plantas contra Zombis, el título pone al jugador en la piel de quien ayuda a Santi, una interpretación libre del apóstol Santiago, a defender diferentes enclaves gallegos de la llegada masiva de visitantes.

A través del humor y la sátira, el videojuego invita a reflexionar sobre cuestiones de actualidad como la turistificación, el derecho a la vivienda, la relación con el entorno o la preservación de la lengua gallega.

La aventura se desarrolla a lo largo de las cuatro estaciones del año y tiene como escenario algunos de los lugares más emblemáticos de Galicia: las termas de Ribadavia, el faro de Fisterra, la plaza del Obradoiro y la playa de As Catedrais.

Talento gallego y sin IA

Detrás de Camino Kaput hay un equipo de 14 personas que ha trabajado durante un año y medio en su desarrollo. La mayor parte de sus integrantes procede del Grado en Creación Digital, Animación y Videojuegos y de un máster de comercialización de la Universidade da Coruña (UDC), así como del Grado en Traducción de la Universidade de Vigo (UVigo).

Una de las particularidades del proyecto es que se ha desarrollado íntegramente sin recurrir a herramientas de inteligencia artificial generativa, en una apuesta por la creatividad humana dentro del sector de los videojuegos.

El título podrá descargarse de forma gratuita tanto en ordenadores como en dispositivos móviles con sistemas operativos iOS y Android. Además, estará disponible en nueve idiomas: gallego, castellano, catalán, inglés, italiano, francés, alemán, portugués y coreano.

El lanzamiento estará acompañado de un documental interactivo que permitirá conocer el proceso creativo y de desarrollo del videojuego. Su presentación oficial tiene lugar este miércoles, 25 de noviembre, en el auditorio del Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela, y podrá visualizarse a través de la página web de Melgo Cinema.