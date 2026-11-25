Así es el nuevo anuncio de Gadis por sus 20 años: "Llevamos dos décadas captando señales de otro mundo"

¿Y si los gallegos fueran una especie extraterrestre? Esa es la pregunta que plantea Gadis en su nuevo anuncio, estrenado con motivo de sus 20 años de "Vivamos como galegos", el lema que lleva dos décadas reivindicando la forma de ser de Galicia.

El vídeo arranca como si varios informativos de distintos lugares del mundo hubieran detectado algo extraño en un rincón del noroeste de España. "Llevamos 20 años captando señales de otro mundo", cuentan los presentadores mientras empiezan a describir a estos seres tan particulares.

Y lo primero que llama la atención es su hábitat. "Viven en un jardín inmenso con costa de ensueño", explican, en referencia a los paisajes gallegos. Pero la investigación va mucho más allá de la naturaleza: "Tanto lujo que pusieron el nombre a una provincia: Lugo" y "oro por Ourense".

El supuesto equipo científico encargado de estudiar a los gallegos se enfrenta después a un problema mucho más complicado: descifrar su personalidad. "Imposible entrar en su mente", concluyen. Porque, según el anuncio, no hay manual capaz de explicar del todo cómo funciona un gallego.

La investigación revela que están "repartidos por toda la Tierra e incluso en la Luna", que "se bañan en agua congelada" y que "duermen tapados todo el año". También los define como "especialistas en llevar la contraria" y "desconfiados": si les preguntan algo, "no contestan".

¿Y su capacidad de análisis? La respuesta tampoco parece sencilla: "Depende".

El anuncio juega así con algunos de los tópicos más reconocibles de Galicia para construir una especie de retrato extraterrestre del gallego. Una personalidad difícil de estudiar, pero fácilmente reconocible para cualquiera que haya crecido aquí.

Muy gallegos

Entre las conclusiones de los científicos aparece incluso una palabra que resume buena parte de la investigación: "xeito". También destacan su capacidad para presumir "sin que lo parezca", su carácter "invencible" y una particular forma de enfrentarse a la vida que termina condensándose en un grito ya conocido: "Vivamos como galegos".

La investigación llega a plantear que los gallegos podrían ser incluso "el antecedente del gato de Schrödinger", en otra de las ocurrencias del anuncio. Una especie capaz de bañarse en aguas congeladas, dominar el clima y desafiar cualquier intento de clasificación.

"20 años enviando señales de otra forma de vida", resume Gadis al final del vídeo. Una forma de vida que, después de dos décadas, sigue teniendo una misma señal: vivir como galegos.