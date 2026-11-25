Los cortos que competirán en los XXV Premios Mestre Mateo se podrán ver gratis en A Coruña

Los primeros cortometrajes nominados en los XXV Mestre Mateo se podrán ver de manera gratuita en A Coruña este jueves. Desde las 16:00 horas hasta casi la medianoche, la Academia Galega do Audiovisual organiza en la misma ciudad que acogerá la gala de premios un maratón con los candidatos en las categorías de ficción y animación.

Las proyecciones tendrán lugar en Cantones Cines y el acceso a todas ellas será gratuito.

La sesión está organizada en cuatro bloques y los equipos presentarán los cortos antes de la proyección de cada uno de ellos.

Aunque las categorías de nominaciones son dos, los cortos candidatos al premio abordan historias múltiples que van desde la realidad y los vínculos personales a la identidad, cuestiones sociales, conflictos cotidianos o relatos fantásticos.

El primer bloque, que arrancará a las 16:30 horas, estará centrado en la ficción. Aquí se proyectarán Noutro tempo, A outra escena, A través, Afeminadas, A mirada, Ante o avesío y O Refuxio.

En el segundo, desde las 18:40 horas, completa los otros nominados en la categoría de ficción con Avisa cando chegues, Mañana, Cara de cona, Cinzas, Corre, Después de ti, más amor y Habelas Hainas.

Ya a las 20:55 horas empezará el bloque de animación, con la proyección de A miña relación cos bichos, Cátodo Corazón, Génesis, La Aventura Pirata de Casa, Lache, Quen é? y Algo en la casa.

El último bloque, de nuevo con historias candidatas en la categoría de ficción, estará ocupado desde las 22:10 horas por La Encomienda, Los 2 amigos. La venganza musical, creo…, 8 portas, O Asasino do Bosque, Química y Saír do Limbo.

El maratón acabará previsiblemente hacia las 23:40 horas.

De esta lista de cortos saldrán los finalistas a cada categoría, una decisión que el jurado transmitirá el 23 de diciembre.

Esta será la primera de las actividades que la Academia Galega do Audiovisual llevará a cabo en A Coruña hasta la celebración de los Premios Mestre Mateo, que este año llegan a su 25ª edición y tendrán lugar en Palexco el 27 de febrero.