Volver a salir de fiesta, arreglarse, maquillarse, conocer a alguien o, simplemente, disfrutar de una noche sin miedo. Son pequeños gestos que muchas mujeres dan por hecho, pero que pueden convertirse en todo un reto después de sufrir una agresión sexual. De eso habla 'Avisa cando chegues', un cortometraje dirigido y escrito por la coruñesa Ángela Andrada que aspira a hacerse un hueco en los Premios Mestre Mateo.

Su historia narra, por desgracia, la de otras tantas mujeres que han pasado por una violación. Sin embargo, pocas veces se habla de cómo viven el proceso de recuperación: de volver a salir, de arreglarse, de volver a querer y, sobre todo, de recuperar la libertad sobre sus propios cuerpos. Ese es precisamente el viaje que propone este corto de 18 minutos, que podrá verse gratuitamente este jueves en Los Cantones, dentro del maratón de cortometrajes candidatos a los Mestre Mateo.

La protagonista es una joven de 20 años que sale de fiesta por primera vez seis meses después de sufrir una agresión sexual en Madrid. Tras lo ocurrido, ha regresado a su pueblo, en las Rías Baixas, donde intenta recuperar poco a poco su vida. La noche no será sencilla. Sus padres están preocupados y su mejor amiga permanece pendiente de cada uno de sus movimientos. Todos quieren protegerla, pero ella siente que esas atenciones también le impiden avanzar.

"Sus reacciones le dificultan salir del rol de víctima", explica Andrada. Por eso, la protagonista se rebela constantemente. Cuando su madre le pregunta si va a salir maquillada, ella le responde con naturalidad. Quiere salir, divertirse y decidir por sí misma, aunque eso no significa que haya dejado atrás el dolor.

"No queríamos contar un cuento Disney de algo que evidentemente es muy complejo", reconoce la directora. Su intención era mostrar que la recuperación también se construye a través de pequeñas victorias: salir una noche, dar un paseo o volver a disfrutar de cosas que antes formaban parte de la rutina.

El título del cortometraje recoge precisamente uno de esos mensajes tan habituales entre mujeres cuando salen de noche: "Avisa cuando llegues". Una frase que aparece al final de la historia, cuando la protagonista manda un audio a su amiga para contarle cómo ha ido la noche y termina diciéndole: "Llegué".

Rodaje del corto 'Avisa cando chegues' Cedida

Para Andrada, era importante contar esa parte de la historia que muchas veces queda en segundo plano. "No dejar a las mujeres en ese rol de víctimas, sino que como supervivientes también puedan reconstruir su vida, vuelvan a salir de fiesta, a divertirse y a recuperar su sexualidad", defiende.

La cineasta también recuerda cómo se cuestionó públicamente a la víctima de La Manada por seguir saliendo de fiesta o compartir canciones en redes sociales. "Es muy fuerte. No solo tienes que ser una víctima, sino que tienes que parecerlo", reflexiona. Con este trabajo reivindica precisamente lo contrario: que cada mujer pueda vivir su proceso a su manera, sin tener que dar explicaciones ni responder a las expectativas de los demás.

Un proyecto con sello coruñés

'Avisa cando chegues' está protagonizado por Marta Costa, actriz gallega conocida por sus trabajos en series como Clanes y La Promesa, y producido por la también gallega Brava. El rodaje se desarrolló durante tres jornadas en Vilagarcía de Arousa, en pleno invierno.

El pueblo, acostumbrado a recibir turistas durante los meses de verano, aparece prácticamente vacío. Una imagen que acompaña el estado emocional de la protagonista y que permite descubrir otra cara de las Rías Baixas. La directora de fotografía apostó además por buena parte de las escenas con cámara en mano para acercar al espectador al recorrido de la joven.

Para Andrada, natural de A Coruña y con experiencia principalmente en el guion, este proyecto también ha supuesto un importante paso en su carrera. Aunque ya había realizado otros trabajos audiovisuales, esta ha sido una de sus primeras grandes experiencias detrás de las cámaras.

El cortometraje se estrenó hace un mes en el Festival Intersección de A Coruña y la semana pasada recibió el premio a mejor cortometraje gallego en la Mostra Vila de Curtas de Noia. También pasó por el Festival de Jaén contra la Violencia de Género.

Ahora aspira a llegar a los Premios Mestre Mateo y podrá verse gratuitamente este jueves en Los Cantones, dentro de la proyección de cortos candidatos organizada por la Academia Galega do Audiovisual. Una oportunidad para acercarse a una historia que, como recuerda su directora, no termina con la agresión, sino que pone el foco en todo lo que viene después.