Norte Cinema Diverso regresa a A Coruña con 16 películas y un homenaje a las directoras gallegas

El cine volverá a convertirse en una herramienta para dar visibilidad a las diferentes realidades del colectivo LGTBIQ+ en A Coruña. Norte Cinema Diverso celebra su cuarta edición del 24 al 27 de noviembre con una programación de 16 producciones audiovisuales que invitan a reflexionar sobre la diversidad, la igualdad y los derechos sociales. El Teatro Colón y, por primera vez, la Filmoteca de Galicia serán los escenarios de un certamen que este año prestará especial atención al trabajo de las mujeres cineastas.

La nueva edición se ha presentado este lunes con la participación del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro; el codirector del festival, Fernando Cayazzo; el productor Renatto Mendoza; la directora y actriz Saamira Ganay; la actriz Berta Ojea; Jennifer Ruibal, integrante de la organización y miembro de CASCO; y Jaime Peña, representante de la Filmoteca de Galicia.

Durante la presentación, Castro ha destacado la importancia de apoyar iniciativas culturales que, además de ofrecer propuestas artísticas, contribuyen a promover valores como la tolerancia, la convivencia y el respeto a la diversidad.

"Son cuatro años de un proyecto que va mucho más allá de lo estrictamente cultural", ha señalado el edil, quien ha defendido la necesidad de impulsar espacios que permitan reflexionar sobre las desigualdades sociales. En este sentido, ha asegurado que propuestas como Norte Cinema Diverso resultan especialmente necesarias en el contexto actual.

El festival reunirá cuatro largometrajes y doce cortometrajes, cinco de ellos producciones gallegas, con historias que abordarán desde la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género hasta la precariedad laboral, la vivienda, la memoria histórica y la salud mental.

Reconocimiento a las mujeres

Uno de los principales ejes de esta cuarta edición será el reconocimiento a las directoras gallegas. Fernando Cayazzo ha explicado que el certamen continúa creciendo y ampliando sus propuestas, con el objetivo de llegar a públicos cada vez más diversos.

"Este año es el año de las mujeres directoras. Estamos muy orgullosos de que cada vez haya más mujeres en el cine y de poder mostrar sus trabajos", ha afirmado el codirector, que ha insistido en que el festival está abierto a toda la ciudadanía.

La actriz Berta Ojea, que participa por segundo año en el certamen, también ha celebrado el protagonismo femenino de esta edición y ha destacado el aumento de la calidad de las producciones seleccionadas.

Ojea ha aprovechado su intervención para reivindicar mayores oportunidades para las mujeres dentro de la industria audiovisual, especialmente a partir de los 50 años. "Las mujeres envejecen y los hombres se vuelven interesantes con los años", ha lamentado, en referencia a las diferencias que todavía existen entre actores y actrices.

La intérprete ha defendido que una mayor presencia de mujeres en la dirección resulta fundamental para ampliar las oportunidades profesionales y diversificar las historias que llegan a las pantallas.

"Tenemos derecho a existir"

La directora y actriz Saamira Ganay, que participa en esta edición con su cortometraje Corre, ha reivindicado la necesidad de contar historias que representen a todas las personas, independientemente de su identidad, edad o apariencia física.

"Si no se habla del colectivo, no se habla de las personas, no se habla de lo que sucede, es como si no existieran. Tenemos derecho a existir", ha afirmado durante la presentación.

Ganay también ha llamado la atención sobre la escasa presencia de determinadas realidades dentro del cine LGTBIQ+, especialmente las historias protagonizadas por mujeres lesbianas y personas trans.

En este sentido, ha defendido la importancia de que los personajes del colectivo aparezcan en relatos que no giren exclusivamente alrededor de su orientación sexual o identidad de género.

"Las personas del colectivo son fontaneros, farmacéuticos, arquitectos, tienen problemas sociales, de vivienda y de todo tipo, igual que el resto de la humanidad", ha señalado.

Su cortometraje Corre, ambientado en una A Coruña distópica, narra la historia de Iria y Amira, dos mujeres que deben ocultar su relación para proteger a su hija en una sociedad marcada por la imposición de un régimen totalitario.

Días de cine y reflexión

La programación arrancará el martes 24 de noviembre en la Filmoteca de Galicia, que se incorpora por primera vez al festival. A partir de las 18:00 horas acogerá la sesión Off Galicia. Curtas galegas Norte Cinema Diverso, una selección de cortometrajes gallegos proyectados en las tres ediciones anteriores.

La inauguración oficial tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Teatro Colón, con una sesión dedicada a las mujeres directoras gallegas.

El público podrá disfrutar de los cortometrajes Bolboreta, de Lucinda Rey Escribano; Corre, de Saamira Ganay; y Delincuente, de Alba Domínguez Serén. La jornada se completará con la proyección del largometraje As liñas descontinuas, de Anxos Fazáns.

Esta última película cuenta la historia de Bea, una mujer de 50 años que atraviesa una separación, y Denís, un joven trans de 28 años que se enfrenta a la precariedad laboral. Sus caminos se cruzan de manera inesperada, dando lugar a una historia sobre los cambios vitales y las dificultades personales.

Temáticas

El jueves 26 de noviembre se celebrarán dos sesiones temáticas que abordarán algunas de las problemáticas que afectan al colectivo LGTBIQ+.

La primera, titulada Caminos de piedra, comenzará a las 19:00 horas e incluirá el cortometraje Mi primera comunión y el documental Chemsex, un viaje al interior.

Esta última producción profundiza en la práctica del chemsex, relacionada con el consumo de drogas en contextos sexuales, desde una perspectiva social y humana. Tras la proyección está previsto un debate con representantes de entidades vinculadas a la salud y los derechos del colectivo.

A las 21:00 horas llegará Identidades en los márgenes, una sesión centrada en las experiencias de personas que se enfrentan a distintas formas de discriminación y exclusión social.

Entre las películas programadas figura Corren las liebres, un documental que sigue la historia de Noa, una mujer gitana trans de 48 años que, tras cumplir una condena de prisión, intenta reconstruir su vida y recuperar la custodia de sus hijos mientras se enfrenta a la amenaza de un desahucio.

La sesión también incluirá los cortometrajes Pietra, Algo nuevo que contar y Pez al agua.

Música, premios y cine

La última jornada, el viernes 27 de noviembre, comenzará a las 17:30 horas con un encuentro entre el público y diferentes participantes del festival, entre ellos cineastas y profesionales vinculados a las producciones seleccionadas.

A las 19:00 horas se celebrará la sesión Trayectos, que reunirá cinco cortometrajes centrados en cuestiones como las relaciones familiares, el duelo, la memoria histórica, la discriminación y la diversidad afectivo-sexual.

El programa incluirá Carta al padre, Piedra, papel, tijera, Violetas, Dafne y Pol y Alwasiyya. La jornada contará también con una actuación acústica del grupo Zavala.

La gala de clausura comenzará a las 21:00 horas e incluirá la entrega del premio Trini Falcés al mejor cortometraje, además de la proyección de las obras ganadoras.

El festival se despedirá con el largometraje Iván & Hadoum, dirigido por Ian de la Rosa, una historia que aborda el amor, la identidad trans, la inmigración y las relaciones laborales.

Entradas desde 3,50 euros

Las entradas para las sesiones del Teatro Colón tienen un precio de 3,50 euros, tal y como ha recordado la organización durante la presentación.

Pueden adquirirse a través de la plataforma Ataquilla, en la taquilla de la plaza de Ourense -de lunes a viernes, excepto festivos, de 11:00 a 15:00 y de 16:30 a 19:30 horas- y en la taquilla del Teatro Colón desde dos horas antes del comienzo de cada función.