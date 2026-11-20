Mediaset ha dado a conocer este viernes los rostros que ha elegido para dar la bienvenida al 2027 y uno de ellos tiene acento gallego. La presentadora María Lamela (Vilalba, 1991) será la encargada de dar las campanadas junto a Ion Aramendi (San Sebastián, 1977), algo que harán desde la praza do Obradoiro de Santiago de Compostela con motivo del Año Santo Xacobeo.

"Es que es que es que… ¡no puedo pedir más! Gracias por confiar en mí, Mediaset. No entra en mi cuerpo un gramo más de emoción. Vivir algo tan mágico y hacerlo en mi tierra no entraba ni en mis mejores sueños", ha explicado la periodista a través de sus redes sociales.

Lamela, además, se muestra encantada de poder compartir este momento con Ion Aramendi. "Qué 2026 tan increíble vamos a despedir juntos", expresa la joven en una publicación de Instagram, en la que ya ha recibido múltiples comentarios felicitándola por haber sido elegida.

"Meu Deus, merécelo todo!", comentaba el actor Xoán Forneas. "Que tiemble la Pedroche", escribía otro usuario de Instagram, mientras que más gente se mostraba alegre por ella: "Olé, qué viva el norte", "Te lo mereces, y encima en Santiago de Compostela, que más mágico lugar no hay. Orgullo gallego" o "Grandísima se queda corto. Mil ganas de verte" son algunos de los comentarios.

Réplica de la Berenguela

Ambos presentadores conducirán la retransmisión, que se emitirá en directo y en simulcast en Telecinco y Cuatro, desde el balcón del Pazo de Raxoi. Mediaset ha explicado que la elección de Santiago se debe a que 2027 es Año Santo y ha recordado que el 31 de diciembre, horas antes de las campanadas, se producirá la apertura de la Puerta Santa de la Catedral, que marcará el inicio del nuevo año jubilar.

Una empresa gallega construirá específicamente una réplica del histórico reloj de la torre de la Berenguela para que los espectadores puedan seguir las doce campanadas y tomar las uvas.

El reloj original, visible desde la fachada de Platerías (sur) y construido en 1831 por el maestro relojero ferrolano Andrés Antelo, cuenta con una única aguja y un mecanismo al que todavía hay que dar cuerda diariamente.

La torre que lo alberga, actualmente en proceso de restauración, está vinculada a la tradición jacobea, ya que la luz de su linterna permanece encendida durante los Años Santos como referencia para los peregrinos que llegan a Santiago de Compostela.