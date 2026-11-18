La Gala de los Premios Mestre Mateo regresará este 2027 a A Coruña y lo hará coincidiendo con el 25 aniversario de estos galardones que premian el audiovisual gallego. El evento que se celebrará en el Auditorio del Palexco el sábado 27 de febrero, además durante las próximas semanas la Academia do Audiovisual Galego desarrollará una serie de actividades complementarias en la ciudad hasta la celebración del evento que incluye maratones de las piezas audiovisuales candidatas en Cantones Cines y el anuncio de los finalistas.

Este miércoles ha tenido lugar en el espacio Avenida de Abanca, en la ciudad herculina, la presentación de las candidaturas a las diferentes categorías de los premios y el anuncio del cronograma de actividades que se desarrollarán en la ciudad desde la última semana de noviembre hasta el 27 de febrero. El acto, conducido por Alba Gallego, vicepresidenta de la Academia Galega do Audiovisual, contó con la presencia de la diputada de Cultura, Natividade González; el director de la Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil y el concejal de Educación e Innovación del Ayuntamiento de A Coruña, Juan Ignacio Borrego.

En total, en la edición del próximo año hay 393 profesionales con 155 producciones candidatas, de las cuales 19 son largometrajes, 52 cortometrajes, 31 programas de televisión, 7 series, 30 videoclips musicales y 16 anuncios publicitarios.

Una gala que estará marcada por el medio siglo de vida de los premios. "Son 25 años de trabajo y de reconocimiento. 25 años de galas de los Premios Mestre Mateo, obviamente es un evento muy especial por todo lo que acarrea a nivel de ser un aniversario y, por eso también queríamos venir aquí A Coruña", señaló Alba Gallego. Y es que la sede permanente de la academia se sitúa en la ciudad herculina.

"Queremos que esta edición sea un homenaje a todas esas personas que construyeron el audiovisual gallego y, al mismo tiempo, una celebración del futuro de nuestro sector", indicaba Gallego.

Esta edición de los premios introduce cambios en sus categorías, con el objetivo de reflejar mejor la diversidad de formatos y producciones que conforman el audiovisual gallego y para ofrecer un reconocimiento más equilibrado a los distintos ámbitos del sector:

Diferenciación de las categorías de " Mejor Largometraje " y "Mejor serie", que estarán reservadas a las producciones en lengua gallega. Asimismo, contarán con categorías para las producciones realizadas en otras lenguas para no dejar de reconocer el conjunto del audiovisual producido en Galicia.

" y "Mejor serie", que estarán reservadas a las producciones en lengua gallega. Asimismo, contarán con categorías para las producciones realizadas en otras lenguas para no dejar de reconocer el conjunto del audiovisual producido en Galicia. Nueva distribución de las categorías de programas: diferencia entre "Divulgativos, informativos y de actualidad" de los de "Variedades y entretenimiento".

La dirección contará con categorías específicas para "Largometraje", "Serie" y "Programa".

La comunicación se dividirá en dos modalidades, con el fin de representar mejor las particularidades de los diferentes formatos y reconocer el trabajo de los profesionales que lo desarrollan.

Además, la Academia organizará en los próximos meses diferentes actividades alrededor de los Mestre Mateo con el objetivo de mostrar las obras candidatas y finalistas al público y celebrar los 25 años de los galardones:

La programación empezará el jueves, 26 de noviembre, con una maratón de todos los cortometrajes de ficción y de animación candidatas en los Cantones Cines.

El domingo 29 de noviembre será el turno de los cortometrajes documentales en Culturgal.

El jueves 10 de diciembre habrá un evento dedicado a las candidaturas de videoclips.

El miércoles 23 de diciembre se darán a conocer los proyectos y profesionales finalistas que competirán por los galardones.

La Semana do Cinema Galego volverá a ser a finales de enero y mostrará los cortometrajes finalistas.

Durante la Semana do Cinema Galego darán paso a la reunión de finalistas en la que darán a conocer los premios especiales de los patrocinadores, entre ellos el Premio Especial del Público.

Desde las administraciones se ha destacado el talento existente en este sector. Así, Natividade González ha subrayado que el mismo es "fundamental" para la cultura y economía gallega y ha apelado a apostar por "la creación y producción propia".

"Diversidad de formatos, una masiva presencia de nuestro idioma o la presencia femenina en puestos clave de las producciones", ha resumido, a su vez, Jacobo Sutil. "El audiovisual es mucho más que una expresión cultural, es una herramienta de aprendizaje", ha apuntado, a su vez, Juan Ignacio Borrego.